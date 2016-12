Sábado 17. Junto al mar. La tapa del diario homónimo (La Capital de Mar del Plata, viernes 9 de diciembre, edición n 36.578) era tan clara como confusa.

"Cuatro líneas aéreas de bajo costo piden operar en la ciudad".

A poco que se metiese el lector en la información era tan cierta como probable. "American Jet. Alas del Sur. Avian Líneas Aéreas y FB Líneas Aéreas, conocida como Fly Bondi, solicitaron autorización al gobierno nacional y pusieron a MDQ en su hoja de ruta".

Detalle: la empresa Avian Líneas Aéreas es la filial local de la colombiana Avianca que, ejem, que, en marzo pasado compró Mac Air? la línea aérea que era propiedad de la familia Macri. Ejem. Ejem. Pidió especialmente la línea MDQ / B.A.

Alas del Sur asegura tener capitales chinos para su desarrollo (mas ejem?) y quiere hacer este recorrido por el mapa nacional: Córdoba. Buenos Aires. Gesell. Mar del Plata. Bahía Blanca. Trelew. Comodoro Rivadavia. Río Gallegos. Río Grande. Ushuaia. El sur también existe, aparentemente. Rosario no es el sur, seguramente.

Neuquén. Bahía Blanca. Mar del Plata. Buenos Aires es lo que solicitó American Jet.

Fly Bondi es una línea de lo mas duro del "low cost" (bajo costo) que ya opera saliendo de El Palomar.

La información exhaustiva, proporcionada por el colega Marcelo Pasetti, indica que tienen interés en Mar del Plata y la sensación que aparece es pecaminosa, uno de los pecados capitales. Envidia.

Lejanos los tiempos de los muchos vuelos de Rosario a Baires. Lejanísimos los tiempos en que se fletaban "charters" para traer a figuras del espectáculo para una foto cholula y una sonrisa. Lejano todo.

De la pista a la zona de descenso de pasajeros los aviones eran trasladados, en los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre de 2016 por un tractor. El vuelo "rosarigasino" terminaba, felizmente, con la potencia, velocidad y tranquilidad de un tractor. Ni bueno ni malo.

Me autorizan a la envidia las decisiones que durante años se tomaron con el Aeropuerto de Rosario. Quedó fuera de todo. Envidio que deseen habilitar líneas a MDQ. Me fastidia que no lo hagan con Rosario. No hay envidia sana. Es envidia de la mas rancia y pura.

La decisión de Obeid de no mezclarlo con los negocios empresarios de Eurnekian (felices y legalizados correspondientemente) terminó desclasando a Fisherton y su pista. El ingeniero Obeid, último gobernador peronista, recordemos, perdió la provincia en manos del FPCyS en el año de mayor esplendor de NK: corría el 2007, China e India compraban soja como locos, la balanza de pagos alteraba el dogma de la CEPAL y las materias primas eran mas caras y codiciadas que la mas masiva tecnología, dando vueltas los términos del intercambio. No mas deterioro. Viento de cola.

Debe agregarse que la burocracia puede ser honesta, claro está, pero si no es eficaz no alcanza. Aviones que estacionan a tractorazos no provocan envidias.

Algunos de los primeros vuelos que llegaron a Rosario fueron resueltos con un hidroavión que acuatizaba en el río, mucho mas cerca del centro de la ciudad. Eran vuelos aventura. Minga de tractor. Por su parte el tren, el transporte mas seguro, llevaba pasajeros y mercadería a Buenos Aires en 4 horas y 10 minutos que, como corresponde, se cronometraban, por tanto se cumplían.

Conocí al rey Alfonso (Alfonso Alonso Aragón, auténtico rey del carnaval) como el viejito loco que llegaba a Rosario Norte y decía: 11,23, está llegando 13 minutos tarde "El rosarino". Siempre fue delicioso ese personaje. Sabía y controlaba los horarios de los trenes.

Desde Rosario en un tren nocturno, coche camas, con viaje directo, se embarcaban autos, valijas y pasajeros que descendían, esperaban su auto y se iban a sus casas de verano en Mar del Plata. Otro país. Otros tractores. Otro sentimiento: nostalgia.