"Trabajo en una industria que tiende a exagerar los éxitos y los fracasos"

A cuatro años de la exitosa "Argo", Ben Affleck vuelve a sentarse en la silla del director en "Vivir de noche", la película que también protagoniza y que acaba de llegar a la cartelera rosarina. Se trata de una historia ambientada en los años 20 en Estados Unidos, durante la Ley Seca, y en el elenco figuran además Sienna Miller, Chris Messina, Zoe Saldana, Elle Fanning, Scott Eastwood, Brendan Gleeson, Anthony Michael Hall y Chris Cooper.

Cuando "Argo" —dirigida y protagonizada por Affleck— ganó el Oscar a la mejor película, fue sin duda uno de los mejores momentos en una carrera marcada por los altibajos. Mientras hablaba emocionado con su estatuilla sobre "volver a levantarse" tras ser derribado, el actor pareció dejar la turbulencia atrás.

Pero pronto la montaña rusa comenzó a rodar otra vez. Aunque muchos esperaban que siguiera el camino de los cineastas de prestigio, Affleck asumió el estresante papel de Batman, una apuesta para asegurar su lugar en la lista de los más codiciados de Hollywood e impresionar a su hijo de 4 años. Y tras separarse de su esposa Jennifer Garner, volvió a encontrarse en los titulares de las revistas de chismes.

"Trabajo en una industria tiende a exagerar los éxitos y los fracasos", dijo Affleck durante una entrevista en un restaurante de Manhattan con vista al Central Park. "He tenido tropiezos reales, películas que no me gustaron, y estoy muy orgulloso de las películas que dirigí. Pero te convertís en miembro del elenco de una telenovela que no estás escribiendo. Recibís el guión todos los días y descubrís cuál es tu papel ese día", explicó.

Ahora Affleck espera cambiar nuevamente ese guión con su nueva película como director, "Vivir de noche", una adaptación de la novela policial de Dennis Lehane "Live By Night". El filme cuenta la historia de un gánster que, durante la época de la prohibición del alcohol, huye de Boston a Tampa, Florida, para crear un imperio del ron. Esta es su cuarta película como director y su segunda adaptación de una obra de Lehane (la primera fue su ópera prima, la película de 2007 "Desapareció una noche").

La sombra de Batman

"Cuando tuve el éxito de «Argo» de alguna manera tuve que aprovecharlo", dijo Affleck, a quien Leonardo DiCaprio hizo llegar el libro. "De algún modo fue como «elegí lo que querés hacer», y esto era lo que quería hacer, quería hacer una película clásica de Warner", afirmó.

"Vivir de noche" es por mucho su película más ambiciosa hasta la fecha, y Affleck admite que no hubiera podido hacerla antes. La película incluye fastuosos escenarios y trajes de época, una larga persecución en autos y un toque épico reforzado por un choque de ideales estadounidenses que resuena especialmente ahora tras las elecciones. Affleck sólo espera que su trabajo en DC Comics no lo opaque. "Dicen que debés tener X, Y y Z para hacer dinero en la industria del cine", dijo el actor. "Tenés que tener a alguien usando una capa, por ejemplo. Aunque no tengo nada contra las películas con gente con capa, y de hecho soy un gran fan de las capas, no creo que deberíamos estar limitados a ese género", remarcó.

El 2016 fue un año especialmente movido para Affleck y su hermano Casey, quien acaba de ser nominado a un Oscar a mejor actor por "Manchester junto al mar". Ben ha estado en proyectos que suman más de 1.700 millones de dólares en taquilla como protagonista de "Batman vs. Superman", un cameo en "Escuadrón suicida" y el thriller "El contador". Pero el temor de que su papel de superhéroe pueda superar a "Vivir de noche" se sintió en especial en diciembre pasado. Acababa de dar una amplia conferencia sobre su carrera, pero los titulares de prensa fueron que no dirigiría una película prevista de "Batman" hasta que el guión fuera suficientemente bueno.

"Eso generó unas 30 notas sobre «Ben Affleck se tomará su tiempo con Batman». ¡Claro que sí!", exclamó Affleck. "Uno se toma su tiempo con cualquier película, pero como es «Batman» y tiene ese nivel de atención en la red... ¿Qué podría ser menos noticioso que el hecho de que una persona diga que quiere tener un buen guión para su película? Vamos a hacer la película, seguimos adelante con ella, es sólo que estamos trabajando en el guión para que sea buena. Es como la película aún no hecha más famosa de la historia", se quejó. "También queremos tener buenos actores, queremos buenos escenarios", dijo. "Me sorprende", agregó.

Después de las críticas negativas a "Batman vs. Superman" y "Escuadrón suicida", Affleck tiene buenos motivos para dedicar tiempo al guión de su película de "Batman", lo que califica como un reto "estimulante", "como saltar de un avión". Ha escrito o coescrito todas sus películas, a excepción de "Argo", ganando incluso un Oscar por el guión de "En busca del destino", que escribió con Matt Damon.

Visiones de Estados Unidos

Las críticas sobre "Vivir de noche" no han sido maravillosas y no llegará a las alturas de "Argo". Pero tras un primer capítulo tradicional de suspenso y crimen, la película se convierte en un choque entre dos visiones distintas de Estados Unidos: el multiculturalismo se enfrenta con el Ku Klux Klan y el fanatismo religioso. "Algunos de esos conflictos siguen siendo relevantes ahora", dijo Affleck. "De hecho no tenía idea de que una historia sobre inmigrantes y el Klu Klux Klan y la moralidad se sentiría tan actual", apuntó.

Tenga éxito o no su nueva película, el actor está en paz con las fluctuaciones que ha tenido su carrera. "Veo las carreras de otros directores, tipos como John Huston, y veo cómo tuvieron grandes éxitos y grandes fracasos y tuvieron grandes vidas. Eso está bien para mí como modelo", aseguró. "No me molesta la naturaleza de alto riesgo de esta profesión. Si es un éxito sos un éxito y si es un fracaso vos sos un fracaso. Hay algo excepcionalmente estadounidense en esa visión", opinó.

