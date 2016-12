Trabajo para nuestros hijos

Coincido con las opiniones vertidas el día 16 de diciembre pasado por el señor Julio Vidoz, a quien no conozco. Soy madre de un joven técnico químico e ingeniero en Tecnología de los Alimentos. A pesar del envío de CV a numerosas empresas, todavía no consigue trabajo de su especialidad. Cuando comenzó sus estudios, lo alentaban diciendo que era la "carrera del futuro". Argentina, "proveedora de alimentos del mundo". Sin embargo, todavía, después de años de esfuerzo y empeño no ha logrado su objetivo. Atentamente.

Analía Morales

DNI 12.823.146

N de la R. El autor de la primera carta criticó la presentación del Programa Ingenieros, impulsado por la provincia, y preguntándose para qué querían más graduados si luego no consiguen trabajo.