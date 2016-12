Torsiglieri tiene oferta en España

El club Oviedo pretende un préstamo por el defensor, quien no tendrá lugar con Montero

Marco Torsiglieri tiene vía libre para emigrar de Arroyito. Paolo Montero ya le avisó a la dirigencia que no lo tendrá en cuenta. Si bien Central gastó casi 2 millones y medio de dólares hace poco tiempo para sumarlo como refuerzo tras la salida de Alejandro Donatti, lo cierto es que ahora necesita recuperar parte de la inversión que hizo. Por eso no será extraño que en breve se acepte la propuesta que hizo llegar Oviedo a la sede de calle Mitre mediante un emisario. Mientras tanto, desde el club seguirán atentos a esa situación, ya que además el entrenador uruguayo avisó que traerá dos zagueros centrales como primera medida, tal como adelantó este medio la semana pasada.

Coudet insistió tanto que Torsiglieri terminó sumándose al equipo. Tenía experiencia y rodaje internacional como había pedido el Chacho. Pero al zaguero central le costó hacer pie cada vez que salió a escena. Las estadísticas así lo certifican.

No obstante, con el arribo de Montero habrá cambios en el fondo. Justo la zona que Paolo conoce a la perfección. Por eso lo primero que dejó sentado es que tanto Torsiglieri como Dylan Gissi (ver aparte) pueden ir buscando nuevos horizontes.

Y es en esta situación entra en acción Oviedo de España. El club ibérico le hizo llegar a la comisión auriazul una propuesta firme por un préstamo. Por ahora se está analizando, aunque la oferta cayó bien en el seno directivo como consecuencia de que necesitan desprenderse de varios defensores. En realidad de dos nombres en concreto: Torsiglieri y Gissi.

Por Marco ya hay un sondeo firme. Restará de ahora en más ir puliendo las tratativas para llegar a buen puerto cuanto antes.

Gissi tampoco le interesa al DT

Dylan Gissi también fue otro de los tantos defensores que trajo el Chacho y no rindieron. Por tal motivo, Paolo Montero ya dejó sentado que no lo tendrá en cuenta, más allá de que desde la dirigencia canalla no lo confirmaron. Pese a que tiene contrato vigente, el club debe buscar de ahora en más la manera de negociar su desvinculación o cederlo a otra institución.