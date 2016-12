Símbolo y referente del plante de Newell's, el delantero Ignacio Scocco confesó que le gustaría retirarse en el club del Parque. Dice que sólo podría "estirar" su carrera si Messi llega para ponerse la camiseta rojinegra. Con 31 años, y de cara al futuro, dice: "No me gusta el ambiente del fútbol, por eso ni se me cruza ser técnico".

En una entrevista con La Nación, el goleador de Newell's tiró varias definiciones sobre el ambiente de fútbol y hasta se animó a opìnar sobre la selección. A continuación, las definiciones más destacadas de Nacho Scocco.

1.- "Una de las cosas que puede hacer estirar mi carrera es que Leo (Messi) venga a jugar a Newell's, pero que tampoco se tome mucho tiempo porque no me voy a poder mover y lo tendré que disfrutar desde la tribuna. Me gustaría retirarme en Newell's, pero en el fútbol uno puede programar poco".





scoccogol.jpeg

2.- "Hoy no tengo la idea de ser técnico. No me gusta el ambiente del fútbol, el entorno, todo lo que se genera, lo que llamamos 'el puterío'. Que no valga un proyecto, sino el resultado; que venda más el ruido que el análisis, que cualquiera se sienta habilitado a destratar a los demás. Me gusta más la formación de jugadores".





3.- "Siempre estoy esperando que salga la noticia de que Bielsa está por agarrar en algún lado. Él debe trabajar. Si él está al frente de un club, ahí hay garantía de buen fútbol".





scoccobielsa.jpg

4.- "Deseo que a Bauza le vaya bien. Quiero que salgamos campeones en Rusia y que Di María haga el gol en la final. Con los de Central jamás tuve un problema, siempre respeté al hincha de Central y nunca le falté el respeto".





scoccoseleccion.jpg

5.- "Me gusta mucho el folklore de la ciudad, pero sutil, sin agresiones ni falta de respeto. Tengo amigos de Central, me gusta cargarlos, y por supuesto me la banco cuando me la devuelven".