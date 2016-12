Tildan de "acto de censura" al fallo que ordena a Twitter borrar los comentarios sobre Vanucci

La prohibición de los comentarios en la red social Twitter sobre una fotos de la ex modelo Victoria Vanucci y su esposo Matías Garfunkel con animales muertos cuando participaron de un safari de caza en Africa fue calificada ayer como "un acto de censura y cercenamiento de comunicación social" por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El Juzgado Civil y Comercial 2 le ordenó anteayer a la red social Twitter que suprima imágenes y comentarios referidos a Victoria Vanucci, esposa del empresario de medios Matías Garfunkel "Ordenar a esas redes la supresión parcial o total de los contenidos obrantes en su plataforma constituye un acto de censura y cercenamiento de la comunicación social incompatible con la esencia de las democracias republicanas del siglo XXI", detalló la entidad.

Adepa comparó el fallo judicial con "lo que acontecía cuando se disponía el secuestro de una publicación gráfica, o se prohibía su circulación, o cuando se censuraban los contenidos de una obra cinematográfica".

Demanda por comentarios

Vanucci presentó una demanda luego de los comentarios surgidos a partir de la publicación en Twitter de fotografías suyas y de su esposo durante un safari en Africa, en el que aparecen con armas largas sobre animales muertos.

Las fotografías habrían sido tomadas hace varios años pero de acuerdo a la denuncia fueron hackeadas y difundidas a través de una cuenta de Twitter, lo que generó una gran cantidad de comentarios de entidades defensores de los derechos de los animales contra Vanucci y "escraches" a un local comercial de su propiedad.

El juez ordenó a los propietarios de esa red social eliminar todos los comentarios lesivos contra Vanucci ante una presentación judicial efectuada por la ex modelo. "De existir un exceso por parte de alguno de los integrantes de la red social, la ley contempla que se le atribuya la responsabilidad civil o penal que corresponda, pero en modo alguno una sanción para el titular de la plataforma", advirtió Adepa.

Escándalo

Luego del escándalo por las repudiables fotos en las que se podía ver a la modelo junto a su esposo, Matías Garfunkel, posando junto a animales muertos durante un safari en Africa, Victoria Vanucci recibió toda clase de agravios a través de Twitter. Por eso, inició una acción judicial con el fin de que, la red social, eliminara los mensajes violentos.

Luego de que Victoria Vanucci iniciara acciones legales contra Twitter, el juez federal Horacio Alfonso inclinó la balanza en favor de la modelo, quien, a mediados de noviembre, había anunciado que iniciaría acciones legales contra las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram por "incitar a la violencia".

Aunque las medidas tomadas por Victoria resultaron objeto de burla, una vez más, en las redes sociales, la Justicia argentina le dio la razón a la modelo. Sin embargo, hay poquísimas, por no decir nulas, posibilidades de que el fallo se cumpla ¿El motivo? Especialistas explicaron que quien se expidió es la Justicia argentina, que no tiene jurisdicción, ya que Twitter tiene la sede central en los Estados Unidos. Por otro lado, la red social del pajarito no es la dueña del contenido que en ella se publica, ya que este pertenece a sus usuarios.