Tevez: gol, triunfo y ¿despedida?

Si Tevez no se despidió pega en el palo. Lo que sí es seguro que tuvo un partido propio de una despedida. En la Bombonera, cerrando el año como único puntero, con victoria por goleada de Boca (4-1 a Colón), con una asistencia suya para abrir el resultado, con un gol propio que le cayó como regalo navideño y reemplazado a los 89' por el DT como para que los hinchas xeneizes que lo fueron a ver lo aplaudieran a rabiar en un pedido implícito para que se quede con la camiseta 10 azul y oro. La que besó como siempre al marcar su tanto y con la que se fue camino al vestuario emocionado hasta las lágrimas.

En la semana, el Apache dijo que no tenía decido si irse o no al fútbol de China, que lo tentó con una cifra millonaria. Es que la cuestión no pasa por lo económico sino de sentimiento, de actualidad futbolística y de competencia en el tan desorganizado campeonato argentino. Y en el campo de juego arrancó con todo, como para disfrutar del partido ya sea como el último o uno de transición hasta el reinicio.

A los 9 minutos Carlitos hizo una jugada brillante al gambetear dos veces a su marcador y luego envió el centro para que Centurión se anticipara al arquero Broun en el 1-0. Ya se empezaba a ver los destellos del Apache.

Y si bien Colón igualó a los 23', fue Tevez quien rompió la paridad al recibir afuera del área una pelota regalada por un fallo defensivo y la metió sin problemas con el arco a disposición y junto a un palo.

Si hasta el palo derecho del arco de Werner estuvo del lado de Boca a los 43' para evitar el 2-2 que complicara lo que parecía fiesta xeneize, ya que también había tenido chances de aumentar la ventaja. Esto pasó en el segundo tiempo, después de que el rosarino Saúl Laverni (el sí en su despedida del arbitraje) lo reiniciara ya bajo la intensa lluvia, pero siempre bajo el control del Apache, que gritó con sus compañeros los otros goles para el 4-1 final y se fue bajo otra lluvia, la de aplausos y pedidos para que en 2017 siga luciendo la camiseta xeneize.

¿Habrá Tevez con la camiseta xeneize en 2017?

El DT igual lo espera

"Ni el 5 de enero, que es el día que volvemos, ni que me lo diga antes. Boca lo puede esperar todo el tiempo del mundo. Nosotros lo vamos a acompañar. Ya hicimos todo lo que podíamos hacer y tiene que definirlo solo, en su cabeza", expresó el técnico xeneize Guillermo Barros Schelotto al hablar sobre las chances de que Carlos Tevez se quede en el club.

"Hablé con él y no tiene nada definido. Tenía la cabeza puesta en este partido y lo va a definir en estos días, en los que va a estar en familia, tranquilo y sin ningún tipo de presión", indicó el Mellizo.

El DT también admitió que lo reemplazó "porque el partido ya estaba definido, para que la gente lo despida si se va y trate de convencerlo de que se quede. Tenía la doble intención". Igual, reconoció que "si bien el equipo está armado alrededor suyo, lo que él decida estará bien".