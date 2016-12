Territorios

Tuve el privilegio de entrevistar a Alberto Laiseca y no olvidaré jamás esa nota y en particular sus entretelones. Admito que tenía cierto temor, son esos personajes que no sabés para qué lado pueden agarrar.

Lo llamé con especial cuidado y me dijo que accedía. Le comenté que lo pondría en contacto con un fotógrafo. “Sí, sí”, me dijo. Tanta dedicación me hizo desconfiar.

El día y a la hora señalada lo llamé. En punto. Y apenas atendió me dijo. “Mire, ya arreglé con el fotógrafo, le dije que tocara el timbre dentro de 15 minutos. Así que cuando suene el timbre, usted me espera en línea, yo bajo a abrirle, retomamos el diálogo y entonces él hace las fotos. Porque el tipo tiene que hacer fotos de la entrevista”. Imposible negarse.

Y así fue, a los 15 minutos sonó el timbre, quedé en línea escuchando la nada, volvió, tomó el teléfono, le dijo al fotógrafo que sacara mientras él hablaba conmigo y arrancamos otra vez. Un maestro del suspenso.

Después, cuando vi las fotos me arrancó una sonrisa. Obvio, el tipo está hablando por fono y me llamó la atención que los libros de su biblioteca estaban todos forrados de blanco. Volví a llamarlo y me contó que lo hacía porque no quería que los que iban a su casa se los manguearan.

Aldao

Laiseca murió ayer a los 75 años. Su biografía dice que nació en Rosario, pero esa fue casi una casualidad; amaba Camilo Aldao, su territorio de infancia y adolescencia... una foto de la plaza de Camilo colgaba de una pared en su casa. “Sí, claro, la tengo _dijo en la entrevista_, me la regaló el intendente”.

Esa plaza, las veredas y algunos patios de Camilo fueron el territorio desde el cual construyó primero su imaginación, luego, dirían los expertos, su realismo delirante.