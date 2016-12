Terminar líder y que siga Tevez

Con el sorpresivo ingreso de Centurión por el lesionado Bentancur, cuando muy pocos esperaban esta variante, el entrenador xeneize Guillermo Barros Schelotto paró ayer al equipo que recibirá esta tarde a las 18.30 a Colón, en un partido que tendrá un sabor especial para los dueños de casa porque seguirán celebrando la victoria de la fecha pasada en el superclásico por 4-2 y con una victoria cerrarán el año como únicos líderes del torneo. Y un extra: la posibilidad de que sea el último partido de Carlos Tevez, quien evalúa aceptar la oferta del fútbol de China.

La inclusión de Ricardo Centurión postergará al banco de suplentes al volante Sebastián Pérez, quien era el candidato a ser de la partida para mantener el esquema que venía desplegando el DT, con Gago en el centro y los dos Pérez a sus costados (Pablo, el ex Newell's, por derecha). Sin embargo, si bien las características de Centurión son muy distintas tanto a las del colombiano como a las de Bentancur, su ubicación en el campo de juego puede partir desde la izquierda y con una mayor intensidad ofensiva.

Los otros diez jugadores serán los mismos del superclásico, con el arquero Axel Werner, otros ex leprosos como Santiago Vergini y Juan Manuel Insaurralde como centrales, y adelante Cristian Pavón, Walter Bou y Tevez.

Justamente, el Apache podría despedirse de los hinchas en la Bombonera, si es que como se prevé acepta el jugoso ofrecimiento económico del fútbol chino. El propio ídolo xeneize dijo en la semana que no tiene definido su futuro, aunque todo apuntaría a que diría adiós porque no está disfrutando como esperaba que fuera su retorno al país, más allá de que hoy Boca está como puntero, pero para 2017 el club no tiene expectativas de juego a nivel de copas internacionales.

Enfrente estará un Colón a la expectativa, ya que de ganar puede achicar a 5 puntos la brecha con la punta, ya que Estudiantes ayer no pasó la línea de Boca al caer con Defensa y Justicia (ver aparte).

El encuentro en la Bombonera marcará además el final de la carrera arbitral del rosarino Sául Laverni, que decidió colgar el silbato (ver Contratapa). Así, de la camada de jueces rosarinos, sólo quedará Sergio Pezzotta, ya que antes se fue Claudio Martín.