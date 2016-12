Teo sigue pidiendo otro club

Cuando Teo Gutiérrez dijo: "Vine con el Chacho, me voy con el Chacho", hablaba en serio. El colombiano no deja de manifestar su deseo de cambiar de aire cuando antes. Esta vez le mandó un centro a la dirigencia de Junior de Barranquilla, el club del cual es hincha en su país. Mientras tanto, la directiva canalla sigue manifestando que tiene boleto de regreso para el 4 de enero próximo.

"Tengo contrato con Central, pero si Junior me quiere eso se puede solucionar", manifestó Teo sin chistar y como ratificando sus ganas de no volver a Arroyito, que lo contrato a préstamo por un año a cambio de 500 mil euros más el suculento sueldo del atacante que es el más alto de todo el plantel.

Por más que el vínculo sea hasta junio de 2017, la realidad es que el delantero no tiene intenciones de regresar porque, cada vez que puede, así lo exterioriza. Por más que Montero, quien es el candidato firme para suplir a Coudet, ya haya dejado en claro que tendrá en cuenta al ex River, también es verdad que el uruguayo deberá ir imaginando una delantera sin el cafetero porque no deja de declarar que está abierto a escuchar cualquier propuesta que surja.

Si bien nadie puede dudar de las condiciones técnicas que tiene el colombiano, tampoco se puede negar que Central hizo una pésima inversión.