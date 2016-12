Teo Gutiérrez: "Vine con el Chacho, me voy con el Chacho"

La frase dejó a más de uno sorprendido en ese instante. Pero no tanto a otros que sólo pensaban en viajar y jugar ante Belgrano. "Vine con el Chacho, me voy con el Chacho", afirmó Teo Gutiérrez el día posterior de haber perdido la Copa Argentina con River en una clara señal de que no tiene intenciones de seguir en Central

Si bien tiene vínculo hasta junio de 2017, lo cierto es que de ahora en más será trabajo de los directivos y el nuevo entrenador definir qué harán con el colombiano.

Según constató este medio, el delantero cafetero sentó postura ante la renuncia del Chacho Coudet . Por eso expresó lo que le dictó su corazón en el delicado instante en que el entrenador interino (Leo Fernández) quería saber con quiénes podía contar para ir a Córdoba.

Además, hay que recordar que Teo ya había declarado que no era feliz en Arroyito. Por lo tanto, no sería extraño que le pida a su representante que le busque nuevo destino, más allá de que podría seguir en el canalla unos meses más. Pero el hecho de que haya remarcado: "Vine con el Chacho, me voy con el Chacho", no es para nada un dato menor.

Incluso, al menos así lo certificaron por lo bajo diversas voces auriazules, "ya se gastó todos los pasajes que tenía a disposición.

Es llamativo, pero no hay que olvidarse que cuando Gutiérrez se quiere ir de un lado, lo termina logrando. Con ver su pasado alcanza para corroborarlo".

El experimentado atacante está en Colombia tras un viaje relámpago a Miami. Pasará las fiestas con los suyos y en medio se verá cómo termina esta novela, que pinta para tener un final con salida anunciada.

Al menos que los directivos canallas y el nuevo entrenador logren convencerlo, si es que desean realmente, de que siga hasta mitad de año como firmó en agosto pasado. Pero si no lo hacen, el club no lo extrañará porque deportivamente no le dio el rédito esperado.