Teo analiza dar un paso al costado

Teo Gutiérrez tiene todos los boletos para emigrar de Central. El delantero ya hizo público su estado de ánimo hace unas semanas al declarar que no era feliz en estos pagos. Si bien luego tuvo un veranito cuando se destacó en la semifinal de la Copa Argentina en Formosa ante Belgrano, lo cierto es Ovación constató ayer que la salida de Eduardo Coudet puede ser el factor determinante para que el delantero se reúna con la dirigencia para ponerle punto final a su etapa en el canalla, que tuvo más sombras que luces.

El plantel volvió ayer al trabajo a la tarde porque mañana el canalla deberá visitar a Belgrano antes de entrar en vacaciones (ver aparte). No obstante, Teo se perfila para no ser parte de la delegación que irá a Córdoba. Y no precisamente por una cuestión física o futbolística. El cafetero deberá hablar hoy con el entrenador interino Leo Fernández para ver si acompañará al grupo.

Claro que a juzgar por los antecedentes del moreno, todo indica que se quedará en nuestra ciudad y aprovechará para charlas con los directivos para delinear el futuro, más allá de que tiene vínculo hasta junio de 2017. Pero no extrañaría que la imagen sonriente tras la derrota ante River haya sido la última con la casaca auriazul.

Incluso el atacante habría tomado la decisión de buscar nuevos horizontes luego de una charla que mantuvo con una figura que dejó el club tras el porrazo frente al millonario en Córdoba recientemente. Por lo tanto, resta ahora esperar que se confirme que tiene pensando irse como consecuencia de la renuncia del Chacho.

En otro orden, desde Central nadie lo afirmó, pero Sebastián Sosa dejó el club ayer. El uruguayo se presentó en Arroyo Seco pero no entrenó "porque argumentó que debía viajar rápido hacia México por un tema de la Visa". Mientras que otro que tiene chances de ser transferido es Walter Montoya, ya que hay varios clubes interesados pese a que desde Arroyito argumentaron que "no hay nada por el momento".

Fernández pondrá un mix

Leonardo Fernández asumió ayer la conducción interina de Central tras el portazo que pegó Coudet. La dirigencia ofició de nexo entre el DT que dirigirá mañana en Córdoba y los jugadores profesionales. Hubo una breve charla y luego cada uno puso manos a la obra. El equipo recién hoy estará, ya que habrá un trabajo táctico en el country antes de viajar para cerrar el 2016 contra Belgrano.

Fernández agarró el fierro caliente que le dejó el Chacho. Ayer se puso el overol y encabezó la práctica junto al profe Horacio Rogolino y el Rifle Castellano. Según trascendió, hubo grandes gestos de Ruben, Herrera y Ferrari que son para destacar.

Con respecto al equipo que pondrá mañana a las 17 con Belgrano, ante la salida de Sosa (ver aparte), quien será el arquero es Rodríguez. En el fondo hay varias dudas. Ferrari o Salazar será el lateral derecho. La zaga centrales pinta para ser compuesta por el juvenil Alfani y Menosse. El lateral izquierdo tiene dos nombres para un lugar: Jonás Aguirre o Facundo Rizzi. En el medio, Lovera le ganará la pulseada a Montoya, quien incluso no viajaría. Mansilla o Colman, Martínez y Camacho o Fernández serán los otros integrantes. Y arriba no hay dudas. Herrera y Ruben estarán desde el vamos.