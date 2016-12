"Tengo que tener paciencia de artista y esperar el momento justo de la obra para poder hablar"

Ramón Ezequiel Machuca, más conocido como "Monchi Cantero" recibió a La Capital en la celda del penal de Coronda donde está alojado. Sobre él pesan dos acusaciones por las que está procesado: ser miembro en calidad de jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos indeterminados -la banda de Los Monos-, y autor intelectual del asesinato de una adolescente de 14 años

Asegura que no tuvo nada que ver con el crimen del Fantasma Paz, habló de "corrupción política, policial y judicial en la provincia de Santa Fe", dijo que los Cantero "no tienen un jefe" y que la banda de Los Monos "no existe más". También asegura que muchas de las escuchas que lo involucran "no tienen ningún sustento".

En la extensa nota con este diario, también aseguró que el día que llegue el juicio "muchos se van a sorprender". Y remata en tono desafiante: "Yo tengo que tener la paciencia de un artista, tengo que esperar el momento justo de la obra para poder hablar. Ese va a ser mi vuelto. Yo tengo una gran sorpresita para todos, para cuando llegue el juicio".

Lea mañana la nota completa en la edición de La Capital.