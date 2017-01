"Tenemos un aeropuerto de cuarta, no nos podemos conformar con eso"

Lisandro Cristiá, integrante del directorio de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), se refirió a los motivos por los cuales la entidad se retiró del Consejo Consultivo del Aeropuerto Islas Malvinas. En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", el representante de las empresas de turismo cuestionó el sistema de gestión con el que hace casi 20 años se maneja a la terminal aeroportuaria de Fisherton, y remarcó que el sector al que representa expuso sus críticas en todo momento, pero que nunca fueron atendidas por parte de las autoridades políticas.

Cristiá fue contundente: "Hace muchos años que venimos expresando internamente los problemas que tiene el aeropuerto. Lo que pasó a fin de año con la pista de rodaje, con el episodio de los tractores, es la mejor prueba de la falta de planificación. Se pidió un cantidad de vuelos internacionales y el aeropuerto colapsó. No estaba preparado para eso. Tenemos un aeródromo de campo".





aeropueto2.jpg



"El problema es que Rosario y la provincia tienen el mismo signo político desde hace muchos años. Por esa razón, la ciudad de Rosario no ha pegado el grito a la provincia respecto del aeropuerto de cuarta que tenemos. No nos podemos conformar con esto. Si Rosario pretende proyectarse internacionalmente, tiene que haber una proyección distinta", afirmó.

Cristiá sostuvo que el anuncio de la reducción de los vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas "es una casualidad. Salimos del Consejo Consultivo por las diferencias que tenemos con el modelo de gestión que tienen la actual dirección del aeropuerto. El aeropuerto de Rosario desde hace 19 años es autogestionado. Tiene una especie de autarquía. Depende la provincia de Santa Fe y decidió no entrar en la concesión de 33 aeropuertos que hizo el Estado nacional dentro de los cuales están Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza entre otras. En estos 19 años al Aeropuerto de Rosario le costó mucho levantar vuelo, si se me permite la metáfora, por esta dificultad de competir contra un holding como es Aeropuertos Argentina 2000".

. "La operación de la terminal aeroportuaria sigue dejando muchísimo que desear. Llegó el momento de un cambio profundo".

Cristiá remarcó que Rosario "intentó conseguir más vuelos. De a pocos se fueron logrando, pero la operación de la terminal aeroportuaria sigue dejando muchísimo que desear. Llegó el momento de un cambio profundo. Ya se lo comunicamos al secretario de transporte de la provincia. y ahora lo hacemos públicamente.

"No es culpa del Directorio ni de un presidente de Directorio en particular. Es un sistema, que sirve para un aeropuerto como el de Sauce Viejo, dicho esto con todo respeto, pero no para el de una ciudad como Rosario, de un millón doscientos mil habitantes y una fuerza comercial tan importante. Rosario necesita otro tipo de terminal aeroportuaria y evidentemente tiene que ver con el nivel de gestión. A otros aeropuertos de ciudades similares le va mucho mejor."





aeropuerto3.jpg Los trabajos que se realizaron a fines de diciembre en la pista de rodaje. Foto: La Capital / S. Salinas



Cristiá remarcó que hay dos caminos para revitalizar a Fisherton. "Una es concesionarlo, hacer lo que hicieron los grandes aeropuertos en Argentina. La otra es es profesionalizarlo totalmente. No se puede manejar un aeropuerto con un triunvirato político designado a dedo que para cada decisión llama a a una consultora. Tiene que incorporar una estructura gerencial profesional idónea en el rubro aeronaútico. Con todo respeto, pero el doctor (Raúl) Garo viene de la Odontología. Los respetamos. No tiene la culpa de un sistema que no está pensado de la envergadura de de Rosario".

"Con el aeropuerto veníamos mal, pero acostumbrados. Estábamos acostumbrados a tomar la combi para ir a Ezeiza. La nueva cantidad de vuelos internacionales no es mérito del aeropuerto ni de la provincia. Tiene que ver con el cambio de gobierno nacional. El gobi9erno nacional anterior no permitía que las compañías internacional extras operen en Rosario para favorecer a Aerolíneas Argentinas. Ahora se decidió algo distinto", agregó .

Antes estábamos en la C y ahora estamos en la B. No nos podemos conformar con eso. Nuestro aeropuerto tiene que mover el doble de pasajeros que está moviendo.

"Rosario creció en cantidad de vuelos y en cantidad de pasajeros. Pero antes estábamos en la C y ahora estamos en la B. No nos podemos conformar con eso. Nuestro aeropuerto tiene que mover el doble de pasajeros que está moviendo. Es verdad que movemos el doble que hace dos años, pero vayan a un aeropuerto de una ciudad mediana y verán la cantidad de vuelos y pasajeros que tiene".