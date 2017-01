"Tené cuidado, ese chico es un asesino", le dijo la madre de la primera víctima del femicida a la joven asesinada en la cárcel

"Tené cuidado, hija. Ese tipo no sirve, no lo vengás a ver más. No sirve. Ese chico es un asesino", le dijo la madre de la otra víctima del femicida a la joven asesinada en la cárcel de Villa Las Rosas, en un consejo que desoyó.

Angélica, la madre de Verónica Castro, a quien Gabriel "Chirete" Herrera mató en la cárcel de Metán en 2006, había hablado hace unos meses con Andrea Neri, la joven de 19 años que fue asesinada este miércoles en el penal salteño. "A Andrea la vi un mes antes de que nazca el bebé y ahí le advertí quién era Herrera", dijo Angélica en declaraciones al diario El Tribuno.

La mujer contó que el día que la vio y le advirtió sobre Herrera, la joven se quedó en silencio. "Así como me dejó hace diez años a mí con dos nietos, ahora dejó a su hijito sin madre", lamentó la mujer.

Por su parte, Juan Neri, el padre de la nueva víctima de Herrera, responsabilizó a la madre de la joven por el crimen ya que dijo que ella fue quien llevó a la adolescente al penal. "Yo sabía de la peligrosidad de este tipo. Siempre le hablé a mi hija de lo peligroso que era, lamentablemente nunca me escuchó, nunca me hizo caso. Pero hago responsable de este asesinato a la madre de mi hija. Ella la llevó a la cárcel a visitar a un sobrino y ahí fue cuando conoció a este asesino", señaló Neri en declaraciones a la prensa local.

José, un tío de la joven, contó que la pareja se conoció en la cárcel hace un año, que luego ella lo siguió visitando y a los pocos meses quedó embarazada, y a principios de noviembre nació el bebé. "Muchas veces le habíamos advertido sobre Herrera. La madre lo hizo y en especial el padre, que muchas veces le pidió que terminara con él. Nosotros estábamos preocupados por esa relación por los antecedentes de él. Ella sabía lo que él había hecho en Metán, pero los chicos se ponen tercos...", relató el hombre.

Los restos de la joven fueron sepultados en el Cementerio San Antonio de Padua este viernes por la tarde.