Alarma Krack: las conexiones de Wi-Fi del mundo están en peligro

La seguridad de la conexión Wi-Fi está en peligro debido a un considerable punto débil, según reveló un grupo de expertos. La falla es muy grande y puede afectar a la mayoría de las redes inalámbricas de todo el mundo, incluso la de tu propia casa.



El experto belga, Mathy Banhoef, descubrió una grave vulnerabilidad en la seguridad en WiFi que permitiría que cualquiera de estas redes pueda ser hackeada. Es decir, no habría contraseña suficiente para mantener la seguridad y privacidad de tu conexión.



Se trata de una falla en el protocolo WPA2 y se logró acceder a través de una técnica denominada KRACK, un acrónimo de Key Reinstallation AttaCK. El estándar WAP2 -WiFi Protected Access II- se instauró hace algunos años como sustituto de los anteriores sistemas WEP y WPA, considerados más inseguros al utilizar un algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard).



Según los especialistas, el error pone en evidencia el sistema de seguridad diseñado para proteger las conexiones Wi-Fi. Gracias a este hallazgo, se podrían conocer las claves para "crackear" y acceder a los routers de todo el mundo, tanto a los hogares como en los lugares de trabajo. Nadie escapa a la amenaza.



"Todo el mundo tiene que tener miedo", dijo Rob Graham, de Errata Security, en una publicación de blog.

"Esto significa que, en la práctica, los atacantes pueden descifrar una gran cantidad de tráfico de Wi-Fi".



Wi-Fi Alliance, un grupo que fija las normas para las conexiones inalámbricas, instó a los usuarios a no entrar en pánico.



"No hay pruebas de que esta vulnerabilidad haya sido aprovechada de forma maliciosa, y Wi-Fi Alliance tomó medidas inmediatas para garantizar que los usuarios puedan seguir contando con Wi-Fi con fuertes protecciones de seguridad", dijo en un comunicado.