Tapia no se anduvo con chiquitas

Pidió llamar rápido a elecciones y el pago de la cuota de diciembre del dinero de la TV

El Chiqui Claudio Tapia se sumó al coro de voces disonantes en el seno de la dirigencia del fútbol argentino. El referente de los clubes de ascenso y uno de los posibles candidatos a conducir la AFA reclamó a la Comisión Normalizadora el pago de la cuota de diciembre e insistió con la necesidad del llamado a elecciones al sostener que "sin presidente electo será muy difícil el 2017".

"En vísperas del 2017, los clubes del futbol vivimos una situación de angustia y tristeza que repercute en nuestros trabajadores y sus familias", comenzó Tapia su seguidilla de mensajes en Twitter.

El yerno de Hugo Moyano agregó que "la falta de pago de la cuota de diciembre por parte de la Comisión Normalizadora no permite a la mayoría de los compañeros cumplir con el pago de sueldos y obligaciones".

"Esto sumado a la indefinición sobre FPT y los derechos audiovisuales y la falta de renovación del estatuto de la AFA tiene una sola causa: la ausencia de un presidente legitimado por el voto de los clubes que permita una conducción representativa de todos", sostuvo Tapia.

Y concluyó que "sin presidente electo será muy difícil el 2017. Ojalá todos entendamos que es el gran paso para empezar a poner de pie a la AFA y los clubes".

Por estas horas, el vice de la Comisión Normalizadora, Javier Medín, intenta llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para el pago de la última cuota del año y la rescisión del contrato por Fútbol para Todos. Los 350 millones de pesos prometidos tardan en aparecer y a medida que pasan los días más se exasperan los clubes chicos.

Mientras, el ex juez Alberto Daniel Piotti advirtió que la situación en que está el fútbol "podría derivar en medidas" contra la AFA, aludiendo a la tan temida desafiliación.

Por eso pidió que, aunque no guste, "dejar trabajar a la Comisión Normalizadora", pese a admitir que está "demorada" en el tema estatuto y llamado a elecciones".

Sin embargo, el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, un portavoz del Ascenso Unido, llamó a "no darle bola al estatuto" y que hay cosas urgentes como "llamar a elecciones y elegir un presidente para lograr los recursos".

Un caso testigo: Burru dejó Junín

Jorge Burruchaga renunció ayer como DT de Sarmiento de Junín, al pronosticar que se viene un año difícil y que a su edad no está para afrontar problemas económicos. Por su parte, el vice Horacio Martignoni reconoció: "Si Sarmiento se tiene que ir al descenso porque no tiene plata, preferimos eso porque la realidad es que la AFA no cumplió".