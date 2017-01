Sundance lleva a la televisión lo mejor de los últimos años

El Festival de cine Sundance abre sus puertas a partir de hoy en esa ciudad estadounidense y para celebrarlo, su emisora Sundance TV lanza un ciclo de 10 días de lo mejor del cine independiente. "10 Days of Sundance" será el nombre del especial que tendrá lugar a partir de mañana y hasta el 29 de enero a las 22 y que incluirá una selección de los mejores filmes estrenados en el icónico festival de cine. Entre los elegidos de la edición 2017 se encuentran "An American Crime", que podrá verse el viernes 27 y el intrigante documental "Richard Linklater: Dream is Destiny" hará un vistazo en la vida del gran cineasta el viernes 29.

La película que inaugura este ciclo es "Ella se fue", de James C. Strouse, protagonizada por John Cusack, Emily Churchill y Rebecca Spence. Ganadora de tres premios en la edición del festival en 2007, este drama relata la crisis de Stanley, quien queda viudo cuando su esposa Grace es asesinada en el campo de batalla.

Pero también habrá estrenos como es el caso de "An American Crime", de Tommy O'Haver, un drama protagonizado por Catherine Keener, quien recibió una nominación a los Golden Globes por su interpretación. El filme está basado en la historia de Gertrude Baniszewski, un ama de casa de los suburbios que en los años sesenta secuestró y torturó a una niña durante varios meses.

"Richard Linklater: Dream is Destiny", de los directores Louis Black y Karen Bernstein, es otro de los filmes más esperados. Este documental habla de la vida y obra de uno de los directores fílmicos más innovadores de Estados Unidos. El relato protagonizado por Julie Delpy, Ethan Hawke y Shia LaBeouf, intercala conversaciones y entrevistas a actores y productores.

Además, las películas que se podrán disfrutar en este ciclo serán "La secretaria", de Steven Shainberg, "How to Tell You're a Douchebag", de Tahir Jetter, "Escondidos en Brujas", de Martin McDonagh, un drama de dos sicarios británicos protagonizado por Colin Farrell y Brendan Gleeson y la aventura cómica "Jacquline Argentine", de Bernardo Britto.

Latinoamérica, con cuatro películas

El cine latinoamericano tendrá una fuerte presencia en la categoría de largometraje de ficción: de los 12 títulos seleccionados, cuatro fueron producidos total o parcialmente en la región. Los filmes fueron seleccionados entre cerca de 14 mil propuestas y participan en diversas categorías. Habrá películas de República Dominicana, que llevará el drama carcelario “Carpinteros”, Braqsil, con “Não Devore Meu Coração!”; de México, que mostrará “sueño en otro idioma”, y Chile, con la comedia “Vida de familia”.