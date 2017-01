Suma preocupación la escalada de violencia y ola de delitos en Casilda

La escalada de violencia y la sucesión de hechos delictivos en Casilda preocupa a la comunidad que espera acciones tendientes a revertir la problemática. La situación es de tal gravedad que el intendente, Juan José Sarasola, se reunió con el titular de la Unidad Regional IV de policía, con asiento en esa ciudad, Ricardo Motta, para reclamarle mayor patrullaje fundamentalmente en zonas críticas del populoso Barrio Nueva Roma donde suelen registrarse episodios que atemorizan al vecindario.

Allí, los enfrentamientos entre bandas se repiten, como los robos, y la semana pasada hasta una joven fue baleada a pocos metros del destacamento que tiene enclavado la Policía Comunitaria para intentar controlar lo que pareciera ser "tierra de nadie".

Al menos así lo aseguran vecinos consultados por La Capital en una recorrida por el sector "C" de Nueva Roma donde la inseguridad se mezcla con el estado de "abandono" que revela el lugar. Calles en malas condiciones, focos de basura y terrenos ocupados por prominentes yuyales muestran el deterioro de este confín casildense donde los pobladores afirman sentirse "olvidados".

Si bien el municipio avanza en un plan de obras que permitió mejorar la infraestructura urbana en algunas áreas del barrio, las necesidades siguen siendo evidentes en distintos sectores donde incluso la situación de deterioro "se agravó".

"Acá estamos desprotegidos como si fuéramos ciudadanos de segunda", coincidieron varios vecinos que además expresaron "vivir con miedo" ante el avance de la delincuencia. "Desde hace un tiempo se están registrando en esta zona hechos donde se emplean armas de fuego que antes no ocurrían", confirmaron a este en medio fuentes judiciales que relacionaron al preocupante fenómeno fundamentalmente al "menudeo" de la venta de drogas.

A los sucesos ya registrados se sumaron en las últimas horas nuevos episodios de robo a mano armada con ribetes de violencia al punto que una de las victimas recibió un "culatazo" que le provocó lesiones en su cabeza y debió ser derivada al hospital San Carlos para su atención.

La mujer fue atacada por dos delincuentes para robarle su celular y otras pertenecías que tenía consigo mientras se encontraba frente su casa al parecer esperando que su marido regrese del trabajo. Otro violento robo tuvo lugar en la zona de Díaz Vélez y bulevar Villada donde un grupo un malhechor amenazó a punta de pistola y con un cuchillo a un hombre discapacitado que posee un kiosco en su casa y al que le sustrajeron dinero.

Y como si no fuera suficiente a unos 400 metros de allí el estampido de un disparo alertó a vecinos que no tardaron en dar aviso a la policía para que intervenga en un hecho que si bien no pasó a mayores tendría que ver con un "ajuste de cuentas" entre grupos jóvenes por un tema de drogas.

El dato positivo de la jornada de ayer fue que se realizaron una serie allanamientos ordenados por la fiscal Marianela Luna que dejó como saldo la detención de tres sujetos que podrían tener vinculación con los últimos delitos investigados, además del secuestro de tres armas (una escopeta, un revolver y una pistola "tumbera"), un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. La escopeta incautada sería la utilizada para disparar contra la chica de 15 años que fue herida días atrás en cercanías del destacamento policial de Nueva Roma.

Fuentes judiciales indicaron que contra uno de los apresados recaía un pedido de orden de captura proveniente de Rosario y otro gozaba de libertad asistida al tiempo que fue confirmado para hoy la audiencia imputativa.

En tanto, se espera que se refuerce el patrullaje policial en sectores de Nueva Roma y otras zonas de la ciudad para frenar los delitos que tienen a maltraer a los vecinos. "El jefe garantizó para este fin de semana la presencia de un grupo especial de la policía", aseguró el secretario municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana, Federico Censi, tras el encuentro que mantuvo días atrás Sarasola con Motta y del cual también participó.

Para el funcionario si bien "la problemática de la violencia y el delito no se resuelve con más policías es necesario fortalecer su presencia". Y en esa línea dijo que desde el Estado local se están llevando adelante actividades inclusivas que apuntan a desalentar el consumo de drogas y fomentar hábitos con la vista puesta en la prevención de la delincuencia juvenil.

"Es un tema complejo y que lleva tiempo, pero creemos que es fundamental trabajar con programas de este tipo e involucrar a instituciones para el desarrollo de actividades deportivas entre otras que contribuyan al objetivo buscado", cerró.