Sobre gorros y cabezas

Arturo Jauretche (1901-1974) pintó con precisión al medio pelo, la contradictoria y pintoresca clase media argentina. Joaquín Lavado, Quino, hizo lo mismo agregándole, con la genialidad de Mafalda, su inigualable estilo de humor gráfico (las tiras que publica actualmente La Capital, son una muestra antológica de esto). En ambos casos, además de ilustrarnos con inteligencia sutil, nos proponen reflexionar sobre nuestras conductas y mezquindades. Pero a muchas personas esto no les interesa, consideran que pensar es un esfuerzo estéril y toman ideas extraídas de eslóganes tendenciosos que las convierten en dependientes. Afortunadamente, otros consideran que el pensamiento ayuda a solucionar problemas, planificar acciones, lograr autocrítica, elegir lo políticamente correcto y transmitir ideas nutritivas; esto último imprescindible en la tarea docente. Este proceso requiere algo de precaución, básicamente empleando filtros de parcialidad con un análisis crítico del contexto. Suele decirse que los que manifiestan una visión estrecha de la realidad tienen "gorros en la cabeza", entendiendo por tales a los esquemas rígidos que impiden el desarrollo intelectual. Estamos entrando en "el año que viene", que nos pondrá frente a múltiples decisiones, personales y colectivas, por esta época aparecen además algunos personajes especiales, el viejo Noel, por caso, que se presenta con un gorro invernal fuera de temporada para proponernos "compren ya" sin que podamos detenernos a pensar por qué algunos chicos tienen muchos juguetes y otros tan poco. Creo –el marketing sabrá perdonarme– que el viejito de colorado es un vendedor disfrazado que sólo sirve para el cotillón navideño. A la hora del brindis quizá convenga repasar las enseñanzas de los líderes que han iluminado el camino de la humanidad, (en Navidad nació uno de ellos). Debemos aceptar que cada cual tenga alguno en su cabeza que no necesariamente debería ser el mismo, recordemos que según Walter Lippman cuando todos piensan igual ninguno está pensando. Aspiro que el 2017 nos traiga a todos los argentinos un gorro frigio, el símbolo de los libertos. Yo, por las dudas no reciba nada, voy a revisar el elástico de mi gorrita llamándome a silencio, porque recuerdo que Mafalda dijo: "El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta".

Omar Pérez Cantón

Aciertos y errores

del Chacho Coudet

Eduardo Coudet tuvo aciertos en la elección de jugadores; enormes, algunos de ellos. Marco Ruben, por lejos el mayor. Un impresionante delantero que no se rinde nunca, astuto, inteligente, valiente, aguantador. Tiene todas las virtudes que no le deben faltar a un delantero de elite. El segundo gol a River fue una obra de arte. Es hoy por lejos, el mejor delantero argentino. Y eso incluye a todos los que están afuera. El grupo de grandes aciertos se completa con la llegada de Pinola, Larrondo, Alvarez, J. L. Fernández, y más acá, Camacho, Bordagaray y Sosa. Tuvo también grandes errores. Falló con el Chelito Delgado, con un contrato altísimo. Un jugador extraordinario que se mantuvo al tope de la elite mundial durante diez años, pero cuando vino estaba terminado y no podía jugar en el fútbol argentino. Quizás en EEUU o en otra liga, pero no acá. Los pocos partidos que disputó lo hizo con algunas pinceladas de su extraordinaria calidad, pero eso no alcanzó para justificar su presencia en primera. Ello sumado a todas las lesiones que lo relegaron. Falló también con Jonathan Ferrari, Gil Romero, Bataglia, Burgos, Menosse, Torsiglieri y Gissi. Y el nivel de fracaso de algunos de estos muchachos fue calamitoso. Ni mencionar la decisión de dejar partir a Caranta y pretender afrontar el torneo con García. En la extraordinaria campaña hecha por Coudet en 2015, casi todos los partidos los empezó siendo dominado por el rival, en el juego y muchas veces, en el marcador. Generalmente, en el segundo tiempo, corrigió los errores y Central ganó más de lo que perdió. Pero el dato es significativo. Pregunta: ¿por qué Central empezaba perdiendo o siendo dominado casi siempre? Respuesta: porque el técnico leía y preparaba mal los partidos. Tuvo después la capacidad de rectificarlo, pero a veces la rectificación llegó tarde. Este defecto, en mi opinión, fue provocado por la falta de experiencia de Coudet. ¿Es su culpa? Por supuesto que no. Es culpa del que lo contrató, quien encandilado por el bien ganado renombre dentro del folclore canalla, no tuvo en cuenta que la falta de experiencia le podía jugar en contra, cosa que finalmente ocurrió. En el inicio del semestre que terminó hace unos días, el equipo se desarmó por la salida de Cervi, Larrondo, Pinola, Donatti y Alvarez. Y ya venía herido por la partida de Nery Domínguez. No supo Coudet rearmar el equipo, porque se encaprichó en esperarlo a Tobio, Demichelis, y confiar en la vuelta de Alvarez. Ninguna de las tres opciones se dio y lo encontró sin plan B. Entonces, se tuvo que salir a la desesperada a conseguir a alguien para jugar de zaguero central. El resto de la historia es conocida. ¿Tuvo tiempo para analizar el reemplazo de estas importantísimas ausencias? Tuvo tres meses. ¿Tuvo billetera para contratar lo mejor? Tenía 12 millones de dólares. El resultado está a la vista. Califique el lector a la gestión de Coudet en este rubro (contrataciones), con el epíteto que más le guste.

Rubén Philipp

Un racconto en la

hora de la farsa

Hace 15 años el pueblo, esta cosa amorfa y esquizoide, se levantaba contra un gobierno por que cual yo había militado, por el cual había puesto el cuerpo y la palabra. Días sin dormir, mal comidos, cansados por militar el fin del menemismo, por el fin del neoliberalismo como faro de nuestra Nación. No fue tan loco como suena entonces que luego de que "Chupete" confirmara a Cavallo como ministro de Economía y dictara el Estado de sitio fuera mi propia mano la que estrellara una y otra vez un jarro contra las rejas del palier del tercer piso de aquel edificio de España y Amenábar, en segundos fueron decenas y luego centenares los vecinos que al unísono puteaban al gobierno de la Alianza. Durante horas, con lágrimas en los ojos, los militantes que saltábamos de reunión en reunión, veíamos en la tele o escuchábamos por la radio la violencia del Estado caer con furia sobre los manifestantes, los gases, los palos, los caballos, las balas de plomo, Pocho, las Madres de la plaza golpeadas, gritos, lágrimas, más lágrimas. "Piquete y cacerola, la lucha es una sola", el neoliberalismo por fin parecía haber unido a todos sus excluidos, miles, tomando y ocupando las calles, resistiendo la represión, ejerciendo presión. El helicóptero. Siguen las lágrimas. La bronca cede, surge el dolor y la indignación: "Que se vayan todos". En medio del caos, y seis presidentes, surge esperanza. Asambleas barriales por todos lados, la ilusión de una sociedad organizada y solidaria. Clubes de trueque y más asambleas, se vienen los "soviets". Después la calma tensa. Las cosas cambian con la recuperación del salario y del poder adquisitivo, los piqueteros vuelven a ser "negros de mierda" que no te dejan llegar al trabajo. Las cacerolas no se callan, ahora no piden trabajo sino no pagar Ganancias; no piden por sus ahorros robados, sino por comprar dólares. Ya no hay club de trueque, ahora juegan "all expres" o Chile. La realidad a través de una pantalla. Ahora piden que se vayan estos, no quieren ser Venezuela. Primero como tragedia, después como farsa, y es la hora de la farsa. Volvieron aquellos, los que echamos antes, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo. Preparen las cacerolas, pero preparen también las lágrimas, porque necesitarán ambas.

Flavio Albelo

DNI 27.804.566

Decretaron la

emergencia del alma

Se decretó la emergencia nacional en adicciones, donde varios organismos y ministerios van a tener incidencia. Espero que no sea un gesto solamente superfluo y decorativo como en otras ocasiones. Poner en agenda la problemática de las adicciones está bien si se toman las decisiones correctas. Lo primero que se tendría que hacer es convocar a las ONG's que estamos lidiando con esta compleja situación desde hace décadas. Desde allí se podrá construir un plan cohesivo, coherente, solidario y profesional. Ya tenemos la experiencia pasada cuando se pensaba que construir lindas "casas terapéuticas" era la solución mágica y que los adictos como en el cuento de Alicia al entrar en ese espacio verían todo de maravillas en un mundo imaginario. El trabajo diario requiere la consolidación de una red y puentes responsables entre las instituciones y los estados provinciales y nacionales. Aquí en Santa Fe estamos avanzando con las nuevas autoridades de la Aprecod, un espacio nuevo, y pareciera de futuros intercambios interesantes que van a permitir en definitiva el mejoramiento de aquellos que han descarrilado sus vidas en la sombría cotidianeidad de la dependencia. La capacidad requerida para afrontar esta tarea deviene de una vocación íntima, la necesidad de individualizar cada caso, el abordaje multidisciplinario, la visión solidaria que proyecte la igualdad en lo social, dirigentes políticos humildes, honestos y con conocimiento que trabajen en equipo y estén asesorados por dirigentes sociales de diversas complejidades y abordajes. En definitiva es una tarea que requiere un sostenimiento de las políticas planteadas a lo largo del tiempo en lo filosófico y lo económico.

Osvaldo S. Marrochi

Presidente Fundación Esperanza de Vida

Peligro latente

en Italia y Rueda

Hace unas semanas hice esta misma denuncia que gentilmente publicó el Diario La Capital en Cartas de Lectores. Como no se ha atendido el reclamo por Aguas Santafesinas, solicito al diario que vuelva a publicarla antes que tengamos que lamentar accidentes. Calle Italia al 2900, casi Rueda, frente al Club Belgrano, hace años que la alcantarilla está sin tapa. Es una boca de tormenta de 0,60 x 0,60 metro y más de un metro de profundidad. Real trampa mortal para vehículos y peatones.

Juan Genta

DNI 92.066.829





N. de la R. La carta a la que hace mención el autor del reclamo fue publicada en este espacio el 5 de diciembre pasado.