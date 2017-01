Sobre fusilados que aún viven

Cuando mi abuelo me contaba episodios históricos solía terminarlos con una reflexión, cierta vez hablándome del fusilamiento de Camila O' Gorman y su amante sacerdote por el "sacrilegio" de amarse me comentó algo así: "Algunas muertes suelen ser injustas porque terminan con la vida de valientes, aunque a veces, estos siguen viviendo". Rescaté aquel concepto al asociarlo con otro fusilamiento en particular, el del pedagogo catalán Francisco Ferrer (1859-1909) que fundara la "Escuela moderna" y cuyas enseñanzas, de alguna manera, fueron aplicadas en Rosario por las maestras Juana Elena Blanco, Olga y Leticia Cossettini, Mario López Dabat y otros educadores que trabajaron críticamente contra los esquemas formativos tradicionales. Carlos Solero comenta en su libro: "La educación no implica domesticación y adoctrinamiento sino la posibilidad de construir de manera colectiva herramientas para comprender la realidad social y transformarla" se refería al trabajo de Francisco Ferrer que anhelaba una formación sin el dogmatismo impuesto por instituciones conservadoras. Quizá por eso lo fusilaron. Anatole France manifestó de él "Su crimen como libre pensador fue haber fundado escuelas" lo cual explica bastante. Repasando sus postulados encontraremos otros motivos por los cuales era indeseable; creía en la educación sin diferencias de sexos sobre una base racional, adaptada a la psicología del niño pero que lograra el hábito de pensar y a través del mismo conocer el origen de las injusticias sociales impulsando la cooperación y la solidaridad. Estaba convencido de la coeducación de pobres y ricos, de la enseñanza de la ética con ejemplos y de la imprescindible formación integral de maestros que debían ser retribuidos con sueldos dignos. Creo que este ilustre y valiente español sigue estando vivo recordándonos que el fin básico de la educación es fomentar la evolución progresiva de la infancia evitando atavismos regresivos. Fue detenido en 1906 y fusilado en 1909 durante la semana trágica de Barcelona. Lo acusaron de instigar a la violencia, una paradoja para quien amó y propuso la libertad del individuo y la armonía de la sociedad. Habida cuenta que algunas de sus ideas siguen sin aplicarse, hagamos votos para que las políticas educativas argentinas no retrocedan sino que avancen un poco más en extensión y contenidos. La lista de fusilados que todavía viven es larga, cada uno tendrá la que le parezca más justa para la respectiva evocación.

Oportunidad histórica para los legisladores

Dos hechos que claramente muestran la posición que ocupa en el país nuestra ciudad. En primer lugar borran como feriado fijo el 20 de junio y vuelve a ser móvil como si la muerte de Manuel Belgrano cambiara según el almanaque. En segundo lugar un tren de Retiro a Tucumán levanta su servicio y la empresa contrató el de colectivos para trasladar a los pasajeros desde Buenos Aires a Tucumán dejando varados a los pasajeros que debieron subir al tren en Rosario. Con sorpresa veo que en la red se está reclamando la intervención de los legisladores del PRO, disculpando la intervención de los legisladores del resto de los partidos. En realidad considero que estos dos hechos constituyen una oportunidad histórica para que todos los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe actúen en forma conjunta para defender los intereses de todos los ciudadanos de todas las ciudadanos, sin importar afiliaciones ni simpatías. ¿Estarán los legisladores a la altura de las circunstancias?

Más bares y guarderías náuticas

La actual gestión de la intendenta municipal de Rosario parece no claudicar en continuar los pasos de sus antecesores correligionarios, al promover y facilitar instalación de bares, restaurantes y guarderías de embarcaciones en toda la ribera rosarina. Con el discurso de que "se destinan más espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos", se justifica solapadamente las concesiones de actividades que una vez autorizadas y habilitadas por el municipio, tienen carta blanca para darle el uso que económicamente les conviene a los "inversores" de esos negocios, que dista mucho del permitir a los rosarinos hacer libre uso de las mejores zonas y vistas de Rosario. No se demuestra interés alguno por resolver los innumerables y serios problemas que tienen los habitantes de los barrios quienes carecen de los mínimos servicios que son imprescindibles para una calidad de vida al menos aceptable. Me lastima, como ciudadana, tener que soportar tanta parcialidad, indolencia e irresponsabilidad de parte de quienes, como autoridades, se ocupan de estas cuestiones –que si no se hicieran sería mejor– y que no toman el toro por las astas para hacer las obras que verdaderamente necesita la gente. Metafóricamente hablando se dedican a colocar valiosas joyas sobre cuerpos vestidos con harapos.

Comprobar que hay gente con buena intención

El domingo pasado, yendo en la línea 107 negra, interno 453, se me cayó el celular, me di cuenta cuando bajé y enseguida llamé, con la grata sorpresa de que me atendió el chofer y acordamos dónde me lo podría devolver. Que lindo es sorprenderse gratamente, saber que hay gente con buenas intensiones, que no todo es robo, violencia, individualismo, "avivada", y estas buenas personas: la chica que lo encontró, que no sé el nombre, y Hernán, el chofer de colectivo, tendrían que ser ejemplos para muchos más.

Un perro abandonado en una terraza

En la avenida Francia 179 vivía un hombre que tenía un perro que aparentemente es un Collie. El señor falleció ya hace tres meses y su hijo ahora encierra al animal en la terraza que no tiene protección. Lo hace con el objetivo de alquilar ese departamento en forma inmediata. Dejar un animal expuesto sin protección constituye un delito de crueldad animal. De acuerdo a lo que informan los vecinos, había alguien que se ocupaba del can hasta diciembre pasado, pero desde entonces el animal se encuentra a la deriva, ya que esta persona no concurre a diario ni lo ha bajado de la terraza. Una vecina del barrio Luis Agote recurre a Defensa Civil y el 11 de enero se constituyeron en el lugar, y constataron que el perro está en la terraza, pero no pudieron acceder debido a no poseían una orden de allanamiento. Derivaron el caso al Imusa, quien evidentemente no hizo nada, ya que el pobre animal se encuentra en un estado de indefensión supina, aún hasta ayer. Radiqué la denuncia formal en la comisaría séptima y ahora estoy a la espera de que alguien se mueva expeditivamente. Lo ideal es que algún ser humano lo adopte, ya que el sufrimiento infligido a este animal no va a ser fácil de revertir, a menos que el amor de alguien lo puede asistir.

Teórico de la modernidad líquida

A los 92 años falleció hace unos días en Inglaterra el filósofo social y sociólogo Zygmunt Bauman. Nacido en Polonia en el seno de una familia judía; vivenció acontecimientos singulares en el siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial. Residió en variados países como la Unión Soviética, Polonia, Estados Unidos e Israel. Y luego se estableció en Leeds, Gran Bretaña; donde dirigió el departamento de sociología. Autor de múltiples libros como "La sociedad sitiada". "Pensando sociológicamente". "La globalización". Acuñó el concepto de modernidad líquida. Explicando características de las sociedades contemporáneas con vínculos lábiles; fragilidad institucional y flexibilidad laboral. Ambito de incertidumbre, esto produce relaciones sociales basadas en la desigualdad y la exclusión, la teoría crítica.

Descripción de una columna

Una columna es una estructura cilíndrica que puede ser de granito, mármol, hierro, yeso, papel, hueso, o cualquier otro material inflexible que se eleva hacia las alturas más diversas, para sostener algo, que no nos concierne. La misma se yergue de manera perpendicular al suelo, el cual cumple también la función de sostener. Esta estructura se comporta, como nosotros, que andamos verticales por el mundo, transversales a todo, y soliendo sostener algo; o que al menos (y a pesar de ser diferentes los unos de los otros) nos sostenemos mutuamente. La columna así definida, sostendrá, hasta que por cualquier motivo que nos venga a servir de excusa (que a decir verdad, tampoco nos concierne), ya no sostenga nada. Recién entonces se comprenderá que puede seguir existiendo, aún sin esa odiosa función de sostener, conduciéndose desde ese momento a modo de ágil columna madura. Como nosotros, pues supongo que algún día, también, lo comprenderemos.

