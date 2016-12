Sin previsión ni contención

Eduardo Duhalde modificó el sistema previsional de los futbolistas en 2003 con un decreto presidencial pero lo hizo no para proteger a los jugadores sino para oxigenar las arcas de la AFA por las deudas que mantenía con la Ansés por las retenciones no saldadas. Tal es así que los jugadores tienen descuentos jubilatorios pero ninguno de ellos se jubila como tal, ya que los años de actividad no le alcanzan para completar los períodos necesarios de aportes, por lo que en un futuro podrían sumarlos eventualmente a los trabajados en otras actividades.