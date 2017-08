Simularon ser clientes y robaron 120 mil pesos de una inmobiliaria frente a la comisaría 7ª

Dos delincuentes armados -que se hicieron pasar como posibles clientes- ingresaron a una inmobiliara ubicada exactamente enfrente de la comisaría 7ª y se llevaron alrededor de 120 mil pesos.

El hecho se produjo en la inmobiliaria Franklin, ubicada en Cafferata 378, y su propietario Franklin Sánchez le contó hoy La Capital que "en el momento que se produjo el hecho yo estaba solo y había otra persona, un presunto cliente. Engtraron estas dos personas y en un momento dado uno se acerca, saca un arma y me dice que me quedara tranquilo, que era un asalto".

El robo se produjo a plena luz del día. En la vereda de enfrente -"desde la comisaría se ve mi inmobiliaria", comentó- está la seccional 7ª.

inmobiliaria



Cuando se le preguntó si no le parecía extraño que los ladrones se animaran a robar frente a la seccional dijo que "es el modus operando de ellos. Entraron tranquilos, sacaron un arma, me apuntaron y se alzaron con el dinero, que provenía del pago de alquileres. En ningún momento me trataron con violencia. Ni a mí, ni a la otra persona ni a la empleada que trabaja conmigo, que entró unos instantes más tarde y se encontró con esa esa escena no deseada".

En sus 20 años de trayectoria, el titular de la inmobiliaria comentó que "es la primera vez que me roban. Sellevaron como 120 mil pesos, producto del pago de alquileres. No tengo alarmas. No me imaginé que podía pasar esto", recalcó todavía shockeado por el asalto.

Inerviene el fiscal Rodrigo Urriticochea, de la Unidad de Flagrancia, quién ordenó relevamiento de cámaras de la zona, toma de testimonios e intervención de gabinete criminalistico PDI.