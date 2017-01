Siguen los pasos atrás

El martes fue el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien confirmó el final del contrato de Fútbol para Todos. Ayer trascendió que el Gobierno prepara cómo será la rescisión del contrato. En tanto, la Primera B Nacional anunció que no reiniciará su torneo el 29 de enero como estaba programado. También la Primera C se sumó al definir que no comenzará el 4 de febrero. Hoy lo anunciaría la Primera B. Y anoche, se informó que la Copa Argentina tampoco dará el puntapié inicial como estaba pautado para mañana. El fútbol argentino sigue sin destino.

El secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, dio a entender ayer que en los próximos días se firmará la rescisión del contrato con la AFA por el programa Fútbol para Todos, y ratificó que el Estado no tiene deudas al 31 de diciembre de 2016 con el fútbol.

Mientras que la divisional C se sumó ayer a lo dispuesto por la B Nacional y también va al paro, algo que hoy replicará la B Metropolitana. Así, del fútbol profesional sólo resta saber qué harán los clubes de primera división, que el próximo martes tendrían una reunión cumbre para tomar decisiones concretas después del cónclave desarrollado la semana pasada por sus clubes.

También habrá que ver si la propuesta de que los clubes de primera se hicieran cargo de la superliga y el ascenso del resto de las actividades de AFA, surgida tras una reunión entre los presidentes de Boca Juniors y Barracas Central, Daniel Angelici y Claudio Tapia, tiene eco entre las instituciones porque sobre todo las más chicas no levantarían la mano para aprobarla.

Y a esto, los mismos dirigentes le agregan otra circunstancia que derivaría de la instauración de la superliga solamente para la primera división, y es que aquella empresa que se haga cargo del fútbol (hoy Turner-Fox tienen aparentemente más chances que Espn en acceder a esa posibilidad) seguramente exigirá un campeonato con 20 o 22 equipos, por lo que aquellos que desciendan compulsivamente incrementarían a la B Nacional, haciendo que entonces sea su propio campeonato el que se torne inviable.

Y a todo esto, anoche el presidente del Consejo Federal y miembro del Comité de Normalización de la AFA, Pablo Toviggino, informó que se suspendió el comienzo de la etapa clasificatoria para la Copa Argentina 2017, en la que mañana debían enfrentarse Defensores de Villa Ramallo y Alvarado de Mar del Plata. En esta competencia estaba programado para el domingo a las 20 en Rafaela el choque de ida entre Ben Hur y el rosarino Tiro Federal.