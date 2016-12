Sigue el misterio sobre quién dio a conocer los chats hots de Caniggia y una azafata

Pero lo interesante del asunto, es que la captura de la charla entre el rubio y la trabajadora del aire, habría salido ¡del mismísimo teléfono de Claudio! Por supuesto, todo da pensar que la mano negra que escrachó al hombre no sería otra que la propia Mariana Nannis.



Los rumores de crisis que se escucharon durante todo el año entre Claudio Paul Caniggia y su esposa, Mariana Nannis, no serían del todo exagerados.Según se dio a conocer este miércoles en "Los ángeles de la mañana", el ex futbolista estaría coqueteando con una azafata que conoció en un viaje realizado por American Airlines."Ella se llamaría Viviana y habría crecido en San Martín, en la provincia de Buenos Aires", remarcaron.Luego, mostraron los mensajitos: "Conozco a ésta, trabajé con ellos pero es otro rubro me parece. Estoy en la calle, bancá te aviso", le escribe ella."Acá nadie habla en el tren, si podés, te llamo cuando llegó al hotel. Me gustás mucho por otro lado, sabelo, no te agrandes", le habría contestado el exfutbolista