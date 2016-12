"Este club me ha dado todo". Así se despidió de Rosario Central Giovani Lo Celso, que también dejó como recuerdo un gol para la victoria ante Belgrano, antes de emigrar al PSG francés. Y aseveró: "Siempre dejé todo por estos colores".

"Me crié en el club, soy hincha del club y traté de devolver en la cancha todo lo que me han brindado", sostuvo el volante, aunque confiesa que es una despedida triste ya que esperaba cerrar su ciclo con un título. "Era lo que soñabamos todos, no lo pudimos cerrar el jueves y me queda esa sensacion amarga", sostuvo.

Afirmó que el equipo "dejó todo" en busca de la Copa Argentina que finalmente quedó en manos de River, "y por eso fue un golpe duro para nosotros".

"Hoy nos tocaba volver a la misma cancha y teníamos que dar la cara y terminar de la mejor manera. Y pude cerrar mi ciclo con un gol", indicó Lo Celso, quien agradeció "a toda la gente de Central que me brindó todo su cariño todo este tiempo".

Al dirigirse directamente a los hinchas canallas, sostuvo: "Gracias por tanto, perdón por tan poco".

"Traté de dejar siempre lo mejor adentro de la cancha, a veces con virtudes y a veces con defectos pero siempre dejando todo por estos colores, así me lo inculcaron de chiquito".