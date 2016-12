"Si sigue, Teo hará un gran campeonato"

¿Qué no volvería a hacer en 2017 con respecto a refuerzos, donde también habrá que ver qué pasará con Teo Gutiérrez?

Bueno, en el caso de Teo, ¿quién podía negar su llegada, ya que era el titular de la selección de Colombia? No era el tercer suplente de Haití. Hasta Ruben (Marco) me dijo una vez que si venía se iban a cansar de hacer goles. Pero en el fútbol no se puede decir que dos más dos es cuatro. A Teo le dimos todo, pero por ahí hubo algo que no le gustó. Pero estoy convencido de que si sigue estando, el año que viene hará un gran campeonato.

¿Le molestó algo de lo que hizo en la Bombonera o esa sonrisa que se viralizó tras perder la Copa Argentina?

A lo mejor estaba nervioso en ese momento y reaccionó así. No sé qué le pasó. Pero mientras juegue bien en la cancha, lo que haga después afuera no me molesta.

Lo de Boca pasó dentro de la cancha.

Sí, es verdad. Y me enojó muchísimo. Como también cuando un jugador se va expulsado. Jugué al fútbol y rugby mucho más. Y nunca me echaron, y eso que es un deporte de contacto. Por eso no logro comprender cuando un jugador deja al equipo con unos menos bajo el argumento de que tenía la adrenalina alta o era una situación especial. Lo de Teo, para nosotros sobre todo, fue una falta de respeto lo que hizo en Bombonera.

¿A esa falta de respeto se la dejaron pasar y prefieren confiar en el torneo que viene?

Tendrá que venir y entender que va a tener que jugar bien. Y si no se irá.