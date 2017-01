Segundo homicidio en tres días en un barrio de Villa Gobernador Gálvez

A tres días el homicidio de Fabián Contreras, otro crimen se perpetró en el humilde barrio El Eucaliptal de Villa Gobernador Gálvez. En este caso la víctima fue Víctor Cáceres, un muchacho de 39 años baleado la tarde del miércoles en el cruce de Magallanes y Mosconi, presuntamente para robarle sus pertenencias, y que finalmente falleció ayer a la mañana en el Hospital Provincial. El asesinato ocurrió en jurisdicción de la comisaría 26ª y es investigado por la fiscal de la Unidad de Homicidios Marisol Fabbro.

Caminando

Según testigos involuntarios de la situación en la que fue mortalmente herido Cáceres, este hombre caminaba el miércoles por Magallanes en dirección a su casa cuando fue interceptado por dos personas que, según dicen, "quisieron robarle". Según esa versión, el muchacho se defendió y recibió un balazo de una pistola calibre 9 milímetros en el abdomen.

Según contó el padre de la víctima, Ramón Cáceres, su hijo estaba volviendo de la sucursal rosarina de un laboratorio de Buenos Aires donde "trabajaba hacía más de tres años en la recolección de muestras".

El hombre herido pudo llegar por sus propios medios hasta el "hospitalito", como llaman en Villa Gobernador Gálvez al Hospital Gamen. Pero por la gravedad de su herida, desde allí fue trasladado horas después al Provincial.

No dijo nada

Según trascendió, Cáceres estuvo consciente gran parte del tiempo pero cuando la policía le preguntó quién lo había y agredido y las circunstancias, él mismo se negó a responder; tal vez sin pensar que el balazo podría ser fatal.

En el Provincial fue recibido por el médico de guardia, quien le curó de forma parcial la herida en el abdomen que comprometía órganos vitales. Finalmente, tras agonizar unas horas, falleció ayer a las 6 de ayer.

Según su padre, Víctor no tenía antecedentes, pero ese dato no pudo ser corroborado oficialmente. "Vivía ahí cerca y tenía tres chicos. Es una injusticia total, él trabajaba todo el día. ¿Cómo es que todo el mundo anda armado?", se preguntó Ramón sin consuelo.

En tanto, algunos amigos del muchacho mostraron su bronca. "Los que lo mataron saben que los vio todo el mundo y se tomaron el palo", aseguró un viejo conocido de Víctor, mientras otros musitaban por lo bajo que "esto no va a quedar así".

Como en el crimen de Contreras, que tenía 27 años y la madrugada del lunes apareció muerto de dos balazos y una puñalada en Magallanes al 1800, tampoco se oyeron testimonios en la barriada, donde apenas se podía oír circular el apodo de un tal "Dieguito" detrás de esta espiral de violencia

Como locos

"La gente de Dieguito vende pastillas en la zona y ahora están como locos ya que no se consigue faso (marihuana) por ningún lado. Estos pibes te matan y te roban por nada, para ir a comprar lo que sea, están descabezados", se animó a decir alguien en medio del silencio general.

No obstante, aseguraron que el crimen de Cáceres no está ligado al ocurrido días antes. "A Contreras lo mataron los traficantes y por otra cosa. A Víctor le quisieron robar", argumentaron. En la casa de Cáceres ayer todo era dolor. Gregoria, su madre, mantenía un silencio sólo cortado por leves sollozos. "No entiendo por qué lo mataron?", repetía.