"Seguimos atrapados en la autopista, nadie nos avisó que no se podía circular"

El conductor de un vehículo contó esta mañana que desde la madrugada se encuentran varados en el carril de la autopista que se dirige a Buenos Aires. No fueron advertidos que la conexión vial estaba cortada desde ayer.

"Hace desde las 3.30 de la madrugada que estamos en la autopista en mano a Buenos Aires a 5 kilómetros de Rosario, hay una cola impresionante, estamos literalmente atrapados porque no podemos salir para ningún lado, hay muchos micros, camiones, así que acá estamos armados de paciencia", señaló Orlando hoy temprano en declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho.

"Estamos con el auto cargado, la familia completo, no tenemos baño y no estábamos preparados para esto", agregó.

Orlando contó que en el ingreso a la autopista no había ningún operativo ni aviso para que no tomen la autovía que desde ayer estaba cortada. "No vimos a nadie, suponemos que a todos les pasó lo mismo, empezamos a frenar a los pocos kilómetros, algunos decían que había habido un accidente, otros que había agua arriba de la calzada, y quedamos en esta cola que no se mueve", dijo para contar que se dirigían a Mar de Ajo para vacacionar unos días.

"Pensábamos llegar a las 10 de la mañana a la costa pero son las 8.30 y estamos acá", señaló para reclamar por la falta de información en el ingreso a la autopista.