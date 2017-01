Seducidos y traicionados

Donald Trump obtuvo la victoria en el Colegio Electoral (pero no la del voto popular). Esto gracias a la fuerza de un abrumador apoyo por parte de los blancos de la clase trabajadora. Estos se sentían relegados por la sociedad y la economía cambiante. Están a punto de obtener su recompensa: la misma que, a lo largo de la carrera de Trump, ha recibido todo aquel que ha confiado en su benevolencia. Recuerden que pasó con Trump University.

Sí, la clase blanca trabajadora está a punto de ser traicionada.

La evidencia de esa traición inminente se hace obvia en la elección de figuras corporativas y antitrabajadores para cargos clave. En particular, la historia más importante de hace unas semanas fue la elección de Tom Price, un feroz opositor de Obamacare. También defensor de la privatización de Medicare, como secretario de Salud y Servicios Sociales. Que lo haya escogido significa quizá que la ley de atención médica asequible tienen los días contados.Y los adeptos más entusiastas de Trump estarán entre quienes más pierdan con esto.

Lo primero que debe entenderse al respecto es que el discurso republicano de "repeler y remplazar" siempre ha sido un fraude. El Comité Nacional Republicano lleva seis años diciendo que presentará un remplazo para Obamacare. Pero la verdadera razón por la que no lo ha hecho es porque no puede.

Cualquier plan que lo sustituya se parecerá mucho al Obamacare, o retirará la cobertura a muchos que la necesitan.

Lo que la elección de Price sugiere es que Trump en realidad está listo para ver cómo millones de estadounidenses pierden su seguro médico. Muchos de quienes lo pierdan serán simpatizantes de Trump.

Es posible notar eso al observar los datos del censo entre 2013 y 2015. Estos muestran el impacto de la implementación completa del Obamacare. En ese periodo, la cantidad de estadounidenses sin seguro se redujo por 13 millones. Los blancos sin título universitario, quienes votaron por Trump en una proporción de dos a uno, representan ocho millones de esos 13. Así que probablemente estemos frente a más de cinco millones de defensores de Trump. Eso sí, muchos con problemas de salud crónicos y que recientemente habían obtenido un seguro médico por primera vez. Por supuesto, luego de votar para hacer sus vidas más desagradables, más bestiales y más cortas.

¿Por qué lo hicieron? Puede que no se hayan dado cuenta de que su cobertura estaba en juego. A lo largo de la campaña, los medios apenas hablaron sobre políticas. O quizá le creyeron a Trump cuando aseguraba que sustituiría el plan Obamacare con algo grandioso.

De cualquier manera, les espera un duro despertar y todo empeorará cuando los republicanos avancen con sus planes de acabar con la versión actual de Medicare lo que parecía estar en marcha aun cuando el presidente electo prometió específicamente que no haría tal cosa.

Además, en caso de que se lo estén preguntando, no, Trump no puede hacer que aparezcan de repente los trabajos de manufactura. Esos que se han perdido en las décadas anteriores. Esos empleos se perdieron sobre todo debido a cambios tecnológicos —no a las importaciones— y no pueden recuperarse.

No habrá nada que compense el daño que los trabajadores sufrirán cuando los republicanos hagan trizas los beneficios sociales.

Otras señales

¿Habrá una especie de contragolpe, una oleada de remordimiento del comprador? Tal vez.

Ciertamente los demócratas harían bien en evidenciar y combatir la traición de Trump a la clase trabajadora. Sin embargo, debemos considerar las tácticas que usará para disimular el alcance de su traición.

Una de ellas, que ya pudimos observar con su rimbombante anuncio de un trato para conservar algunos empleos de Carrier en Estados Unidos, será distraer al país con baratijas relucientes. En verdad, esta táctica funcionará solo si la cobertura de los medios es simplista e ignora las cifras.

No, Trump no se "enfrentó" a Carrier, más bien parece haberle ofrecido un soborno. Estamos hablando de mil empleos dentro de una enorme economía. Al ritmo de un acuerdo como el de Carrier a la semana, Trump necesitaría 30 años para salvar tantos empleos como lo hizo el presidente Obama con el rescate financiero de la industria automotriz. También le tomaría un siglo compensar la pérdida generalizada de empleos en el sector manufacturero desde el año 2000.

Paul Krugman

Premio Nobel de Economía