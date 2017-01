El mediocampista Gustavo Colman se mostró autocrítico e hizo eje en varios temas en una charla a corazón abierto

Serio. Reflexivo. Autocrítico. Sincero. Todos estos condimentos tuvo la charla íntima con Gustavo Colman. El experimentado volante no puso barreras para referirse a varios temas vinculados al mundo canalla. En todo momento hizo referencia a los nuevos desafíos que deberá enfrentar, sea desde lo colectivo como en la faz individual. "Este año va a ser muy importante para nosotros. Porque viendo dónde está Central, lo cierto es que no se merece estar en ese lugar de las posiciones", confesó a modo de prólogo. "Sé que puedo dar más. Y cada vez me iré soltando más, así todos ven al jugador que quieren acá", expresó de manera espontánea el profesional, quien "pese a todo elegí seguir acá porque siempre me hicieron sentir como en casa".

"Esperemos poder enfocarnos de lleno en lo que vendrá, más allá de que también hubo partidos que por ahí empatamos y eso nos terminó llevando a una zona que no nos gusta. Por eso, este será un lindo desafío y vamos a tratar de ubicar al club donde realmente se merece estar", sostuvo Colman antes de bucear en un mar de respuestas cristalinas con Ovación.

Hablás de desafíos, ¿en lo personal considerás que también lo será?

La vida misma es un desafío. El día a día lo es en realidad. Por eso, cuando uno está en un lugar confortable como este club trata de no pensar en determinadas cosas. A la vez, mis compañeros hacen que la estadía sea mucho mejor. Elegí estar en Central por muchas razones. Por algo no me fui a Colo Colo también. Quise seguir porque acá me hicieron sentir siempre como en casa. Y acá estoy, metiéndole para mejorar y demostrarle al entrenador que puede contar conmigo para lo que sea.

¿Percibís que el hincha no vio lo que podés realmente aportarle al equipo, ya que la irregularidad que mostraste hizo que tengan por ahí una imagen equivocada?

Eso es algo que siempre me pregunté. Lo que pasó también es que cuando volví de Turquía me costó adaptarme porque venía de estar seis meses sin competencia oficial. Y eso, quieras o no, condiciona a cualquier jugador. No es una excusa porque no me gusta escudarme en cuestiones que de te desliguen de cualquier responsabilidad. Pero la verdad es que hoy en día, cuando no entrenás dos días, te pasa factura, imaginate a mí que estuve medio año sin jugar. Y sobre todo en este fútbol moderno en el que los pibes no corren, vuelan. Fue duro porque a la vez no estaba acostumbrado a estar parado. Aunque las cosas extrafutbolísticas a veces atentan contra las buenas voluntades.

A eso hay que sumarle que en junio pasado te sucedió algo similar, porque te habías ido y luego regresaste con la pretemporada a mitad de camino.

Sí, ni hablar. Y en este sentido tengo que agradecerle al Chacho la oportunidad que me dio de jugar y conocer este club. Pero desde lo deportivo, el hecho de haber estado parado nuevamente me volvió a pasar factura.

¿Te molestan las críticas que recibís por parte de la gente, pese a que además de lo futbolístico viviste una cuestión familiar muy delicada que no trascendió?

Como molestar, no. Porque cada uno tiene derecho a opinar de lo que quiera. La vida está para comentar y es respetable. El hincha es pasional y es lógico que por ahí se exprese como le surja en el momento. Lo que sí, trato de hacer bien las cosas porque la idea es dejar una buena imagen al final de todo.

¿Pensás que el hincha aún no vio la verdadera versión que le podés dar?

Es así. Sé que puedo dar más. Sin embargo, hoy en día estoy mucho mejor que otras veces. Estoy haciendo una gran pretemporada y además vengo estando en el equipo principal y esa es una señal positiva. Cada vez me iré soltando más, así ven el jugador que quieren todos acá.

¿Y en cuánto influye el hecho de que en parte resolviste los problemas personales que tenías hasta no hace mucho con respecto a este presente que te encuentra con un rol más protagónico?

Y... bastante, porque me siento mejor. Sinceramente quiero seguir entrenando como hasta ahora para aportarle más que nada mi granito de arena al equipo. Sé que este semestre será fundamental.

Coudet siempre remarcó que jugás en cualquier puesto del mediocampo. Ahora, ¿dónde creés que rendir mejor, porque si bien podés tapar huecos también es cierto que hay una posición donde te debés sentir más cómodo?

Desde que salí de Chacarita hasta el día de hoy siempre fui doble cinco, con un esquema de 4-4-2. En realidad lo ideal sería que juegue suelto, es decir más adelante del denominado volante tapón, que a la vez es una función que puedo desempeñar pese a que soy más de juego que de marca. En tanto, tampoco tengo problemas de ir a la derecha o izquierda.

¿Por lo que decís te espera un semestre en el que tenés muchos objetivos por cumplir?

Sí, pero lo que más deseo es que Central esté en otra posición porque no se merece estar donde está hoy en día. Y a eso apuntaremos con este gran grupo que tenemos.

Eterna espina

Para muchos canallas, la final de la Copa Argentina perdida a manos de River aún no cicatrizó. "Esa espina no me la podré sacar jamás. Sobre todo porque nos rompimos el lomo durante todo el año para poder darle a Central un título como merece. Pero no lo pudimos conseguir lamentablemente. Es algo que duele pero este grupo no bajará los brazos en pos de conseguir nuevas metas y desafíos porque hay un gran compromiso con el club sobre todas las cosas", confesó Gustavo Colman.