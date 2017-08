Se levantó el paro aceitero en las empresas del sector, donde hoy murió un operario

Esta noche se levantó el paro por tiempo indeterminado que había lanzado el Sindicato Aceitero de Rosario en las empresas agroindustriales de Rosario y la región, luego del fallecimiento de un operario esta mañana y de que otros dos resultaran con heridas al desplomarse una viga en la planta de Renova de Timbúes.

Luego de eso, las autoridades gremiales habían lanzado un paro, que esta noche luego de llegar a un acuerdo se levantó tras consensuarse una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación para el próximo miércoles entre las Cámara Argentina de Biocombustible (Carbio) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y la entidad gremial.

El paro se había dispuesto por "solidaridad con los compañeros de la Uocra y aceiteros de San Lorenzo y Puerto San Martín, por todos los trabajadores fallecidos por accidentes que se pueden evitar", explicó esta tarde el secretario adjunto del Sindicato de Aceiteros de Rosario y secretario General de la Federación Nacional de Aceiteros, Daniel Yofra, cuando ratificó el cese de actividades, que finalmente esta noche se levantó.

"Una vez más nos encontramos ante el peor escenario posible. Una vez más un trabajador pierde la vida por tener que afrontar sus tareas cotidianas en condiciones precarizadas por la flexibilización laboral, bajo el sistema de contratistas", había dicho Adrian Dávalos, secretario general del gremio aceitero en Rosario.

Como consecuencia del deceso, el sindicato que nuclea a los trabajadores aceiteros había lanzado la medida de fuerza a modo de "llamado de atención" para las autoridades y las empresas de la región. "Lo que reclamamos es que se garantice la seguridad de los trabajadores dentro de las fábricas y se terminen las muertes por accidentes laborales", explicó Yofra.

"Evidentemente las medidas que ha tomado el gobierno provincial y los pedidos de los gremios no han alcanzado para evitar muertes laborales", señaló el dirigente del gremio de aceiteros, y enfatizó: "Nosotros consideramos que de alguna manera tenemos que frenar esto. No puede haber más muertes como la de hoy en la planta de Renova", había afirmado el dirigente gremial que ahora se sentará el próximo miércoles con las autoridades de ambas cámaras a buscarle una solución a este tema para que la situación no se repita.