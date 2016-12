Se enteraron por la tapa del diario

Karina Lamagna recuerda el último día con vida de su hermano, el 20 de diciembre de 2001, y cómo se enteraron de su asesinato. "Mi mamá (falleció este año) estaba comiendo con él y ven por la televisión cómo la policía pisa con los caballos a las Madres de Plaza de Mayo. Mi hermano se indigna con eso y se va. Al otro día aparece la tapa del diario Clarín con la foto de mi hermano muerto en la 9 de Julio", relata.

"Los que se enteran primero son unos amigos que tenían un puesto de diario y ven el Clarín. Fueron a la morgue, pero les dijeron que sólo un familiar directo podía reconocerlo. Así que tuvo que ir mi vieja", relata Karina, que ese día se estaba mudando de Río Gallegos a Puerto Madryn y tiene otra hermana fallecida, en el verano de 2001, en un caso de femicidio.

Karina retornó un día después a Sarandí. Tuvo que vivir un calvario, entre otras cosas recuperar el DNI de su hermano que estaba en una comisaría de la Boca, pese a que en el acta de entrada del hospital donde Diego ingresó muerto figura que lo tenía encima. El trato que ella recibió en la comisaría "fue espantoso".

Si bien nunca se pudo determinar quién fue el responsable, hubo policías de la Federal implicados en el mismo hecho que terminó con la vida de Diego y en la de Gastón Riva. Recibieron penas menores.

"Mi hermano no era militante, aunque tampoco creo que lo tenga que estar aclarando todo el tiempo porque ser militante no es mala palabra. Pensaba irse en diciembre a Estados Unidos porque tenía amigos allá que habían progresado mucho en el bmx. Una de las últimas cosas que me dijo fue que no lo abrazara tanto porque él en diciembre se iba y entonces lo iba a extrañar mucho", recuerda.