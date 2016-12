Se desvincula de Colón y Central lo presenta

Hasta ayer no hubo novedades de parte del órgano fiduciario de Colón y por lo tanto hasta que no se oficialice su renuncia, Paolo Montero no será confirmado como entrenador de Central. En el club auriazul están tranquilos de que, entre hoy y el lunes a más tardar, el control judicial del salvataje sabalero dé el okey. Ayer corrieron versiones de que el uruguayo encontró dificultades para ese propósito, pero no serán impedimento para que recale en Arroyito. Es cuestión de horas para que se selle la salida de Santa Fe y en Arroyito se anuncie el acuerdo con el nuevo técnico canalla.

Si bien en Cólon no cayó nada bien la renuncia que hizo extensiva Montero el miércoles último a través de un telegrama, lo cierto es que el club santafesino se encuentra sin entrenador y para contratar uno nuevo sí o sí debe terminar el vínculo con el antecesor. Así que no hay muchas vueltas al respecto, más allá de los rumores que corrieron ayer sobre que no había acuerdo económico en la desvinculación y que existiría una deuda a resolver con sueldos atrasados de dos de sus colaboradores. Además, en el fútbol argentino e internacional, casos como el del técnico uruguayo son moneda corriente, tanto en cuestión de entrenadores como de jugadores y prácticamente no hay clubes exentos alguna vez de haberlo padecido o aprovechado.

De hecho, el presidente sabalero José Vignatti no usó demasiados adjetivos al responder a una pregunta sobre si se sintió traicionado por Montero. "En la vida cada uno se maneja como le parece", dijo desde Estados Unidos, donde pasa unos días de descanso. "Acá estamos demostrando que hay diferencias. Nos ofrecieron tres técnicos que están en funciones y no queremos repetir lo que sufrimos", agregó.

En tanto, el técnico oriental ya comunicó que quiere reforzar el puesto de zaguero, en lo posible con dos incorporaciones, y el de arquero. Y en ambos casos, tendría apuntado a dos jugadores que tuvo en Colón: Jorge Broun para los tres palos y Emanuel Olivera para la defensa. Respecto a la primera posibilidad del uno surgido en las inferiores auriazules, Fatu tendría una cláusula de rescisión muy beneficiosa para el club de Arroyito, de apenas 400.000 pesos. En su caso, fue una de las figuras sabaleras en este campeonato, pero habrá que ver si la dirigencia canalla quiere invertir en un cupo ahí, ya que dispone de dos y no es el puesto que más le preocupa.

Y en relación al marcador central, hay que recordar que el técnico oriental llevó a Olivera de Boca Unidos a los rojinegros. Pero hay otras opciones que se manejan en absoluta reserva. La era Montero ya comenzó en Central, sólo falta un trámite que la oficialice.

El camino de regreso de Teo

Después de que el padre de Teófilo Gutiérrez dijera el miércoles que su hijo retornará a Central cuando reanude los entrenamientos, ayer la dirigencia auriazul lo confirmó a través del vice Luciano Cefaratti, quien dijo que "Teo va a volver y tiene contrato hasta junio". Mientras, el cafetero colgó fotos en Instagram con Shakira y Gerard Piqué.