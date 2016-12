Difícil que existan buenas campañas de equipos si sus artilleros no están encendidos. No se recuerdan muchos campeones en los que sus 9 no se hayan lucido. Y más allá de que a Maximiliano Rodríguez se lo apunte en este semestre del campeonato como el de los goles importantes, sin dudas que otro punto distintivo de esta campaña del conjunto de Diego Osella fue la gran recuperación de Ignacio Scocco . Desde su brillante desempeño en el Newell's ganador del Tata Martino que Nacho no había vuelto a rayar en gran nivel. Y aunque tal vez le falta un poco para emular a aquél, en estas 14 fechas demostró que está en ese camino. Este segundo puesto rojinegro se explica en parte por su rendimiento.