Scocco dijo que hay "desgaste" con los dirigentes pero que "no influye en lo deportivo"

El delantero de Newell's Ignacio Scocco destacó hoy el alivio que le trajo al plantel que se haya solucionado el conflicto laboral entre los empleados y el club del parque, reconoció que hay un "desgaste" en la relación con la dirigencia rojinegra y advirtió que el partido del sábado contra Huracán es "difícil".

"Huracán se está jugando mucho, es un rival que necesita la victoria, así que tenemos que estar concentrados y si podemos ganar y quedar punteros por un rato estaría bárbaro", aseguró el delantero, quien mantuvo una extensa charla con el periodismo hoy al cabo de la práctica que el plantel profesional cumplió en el predio de Bella Vista.

Consultado sobre cómo está la relación con los dirigentes, Scocco admitió que "el desgaste obviamente está, el desgaste del día a día, de tener reuniones, de tener que estar hablando, de tener que estar negociando cosas es un desgaste que a la larga se termina sintiendo".

"Por suerte, no está influyendo en lo deportivo", aclaró el delantero rojinegro, y añadió: "En la relación jugador-dirigente cada uno intenta dar su opinión y nosotros tratamos de defender lo nuestro y por lo que le corresponde al plantel. Hay que saber diferenciar cuando se habla de fútbol y cuando de sueldos".

@nachoscocco32: "Estamos respondiendo bien pero sabemos que no nos podemos relajar, con Huracan tenemos un partido muy difícil".



"Estoy bien, tenía una molestia en el aductor, más que nada por precaución y para cuidar el martes entrené diferenciado y el miércoles lo hice al cien por ciento", comentó Scocco, en relación con su estado físico y cómo llega al partido del sábado con Huracán, en Parque de los Patricios.

"No me quiero perder ningún partido, quiero estar en todos, trataré de cuidarme más de la cuenta", comentó sobre la acumulación de tarjetas amarillas que acarrearle una sanción disciplinaria.

Asimismo, reconoció que el equipo tiene que seguir mejorando de visitante, y señaló: "Por suerte se nos están dando los resultados, con Arsenal fue un partido muy duro y lo pudimos ganar, con Aldosivi con paciencia también lo pudimos conseguir y liquidar al final".

"Creo que este va a ser un partido distinto, Huracán es un equipo que no se quiere comprometer, más allá de que está un poco comprometido, no quiere caer en la zona del descenso", reflexionó el goleador de Newell's, y añadió. "Tiene muy buenos jugadores que en cualquier momento se pueden despertar y esperemos que no sea con nosotros".

"Tenemos que aprovechar los espacios y jugar con la desesperación de ellos, que necesitan de un triunfo de local", enfatizó Scocco, y agregó: "Sería un error pensar ya en el partido con Boca, antes tenemos partidos muy difíciles, y la idea es poder llegar con una corta diferencia para que siga dependiendo de nosotros".

"Acá el que pierde dos partidos seguidos lo pasan dos o tres equipos y de pelear el campeonato podés hasta quedarte afuera de la Copa Libertadores, por eso no nos tenemos que descuidar", advirtió. "Está muy cambiante el campeonato y el equipo que sea más regular de acá al final del torneo va a ser el que se lleve el campeonato".

Con respecto a la solución al conflicto con los empleados del club, contó: "Estábamos entrenando y nos enteramos que a los empleados se les había acreditado el sueldo, la verdad es que nos pone muy contentos, porque es una situación muy difícil, complicada".

Los empleados rojinegros, en reclamo del pago de sueldos.



"Cuando entrás a Bella Vista y ves a los empleados reclamando lo que les corresponde, lo justo, y quebrándose, cayéndoseles las lágrimas, es una situación que a nadie le gusta vivirla, esperemos que se termine pronto, que no se vuelva repetir", añadió.

"En cuanto a lo nuestro ahí estamos por cobrar enero y febrero, si todo va bien, la semana que viene", afirmó Scocco, y llevó tranquilidad a los hinchas que saben que los problemas económicos pueden afectar el rendimiento del equipo.

"Supimos diferenciar las cosas", indicó Scocco, y siguió: "Lo hemos dicho cada vez que hemos tenido la oportunidad de decirlo, destacamos al grupo por sobre todas las cosas porque en el momento que tuvimos que reclamar reclamamos, en el momento de pelear y luchar y estar unidos por las cosas que nos corresponden lo hacemos y cuando tenemos que cambiar el chip el día del partido también"

"Eso es para destacar, la unión, la fuerza del grupo", se entusiasmó el futbolista, y concluyó: "Sabemos que no nos podemos relajar para nada, tenemos la posibilidad de ganar y quedar punteros, tenemos que seguir como venimos haciéndolo, con las mismas ganas, con misma humildad, y tratar de ganar esta clase de partidos que son duros".