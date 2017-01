Sassuolo a la vista

El caso Montoya se tornó un tema espinoso a esta altura del mercado de pases. Geona hizo la semana pasada una oferta pero no respondió las peticiones que clama la dirigencia de Central para llegar a un acuerdo. Por tal motivo, los directivos se pondrán en contacto hoy con sus pares "grifos" para ver si llegan a un consenso. No obstante, en la jornada habrá novedades en la sede calle Mitre. Es que Ovación certificó ayer que Sassuolo tiene en carpeta enviar un email formal haciendo una propuesta económica por el mediocampista derecho, ya que lo viene siguiendo desde hace un tiempo. Mientras tanto, los canallas siguen asegurando que lo ofertado por Boca "es muy interesante y sigue en pie", a la vez ratificaron "que lo de River no corre porque las demás ofertas son superadoras desde todo punto de vista".

"No mandaron nada desde Genoa. Pero mañana (hoy) vamos a comunicarnos para ver si activamos porque no queremos seguir dilatando esto", aseguró el vice segundo auriazul, Ricardo Carloni cuando este medio lo consultó sobre qué novedades había en torno al volante canalla.

La realidad indica que desde la región de Liguria parecen no estar dispuestos a modificar lo ofertado en su momento por el chaqueño, que son 5 millones y medio de euros por todo concepto. Pero Central pretende, entre otras cosas, que ese dinero sea neto. Y los italianos, que están muy acostumbrados a negociar y esperar, no dieron nuevas señales tras la contraoferta que mandaron desde Arroyito.

A la vez, la dirigencia canalla sabe que este impasse no es una buena señal. Sobre todo porque el tiempo pasa y Montoya sigue esperando y desesperando para tener en claro qué será de su futuro, porque ya pidió ser transferido luego de haber desechado en julio pasado una gran oferta de Cruz Azul de México.

No obstante, ahora habrá que esperar qué decisión tomarán los genoveses. Porque también ellos tienen en claro que por el momento Central sólo tiene una oferta firme. Y es la que hizo River (ofreció 5 millones de dólares), a la que los auriazules argumentaron como insuficiente cuando la verdad indica que no están dispuestos a vender a su jugador del momento a un club que "se llevó a Larrondo de manera poco prolija", además de que casi termina sumando a Víctor Salazar y antes se quedó con el coordinador de juveniles.

Lo que no hay que dejar de tener en cuenta es que el millonario hizo todo como pidió Central. Es decir que mandó una notificación formal con la propuesta rubricada y también dejó en claro cuáles serán los números que percibirá el volante mientras dure su estadía en Núñez, cuando en ningún momento quiso hacer uso de la cláusula de rescisión, que es de cuatro millones de dólares como figura en los contratos.

Por otra parte, esta novela ofrecerá hoy un nuevo capítulo. Es que aparecerá en escena Sassuolo. Ayer este medio dio la primicia de que había dos club europeos que estaban por hacer una propuesta por el chaqueño. Una de España (Atlético de Madrid, que consultó pero para junio próximo en realidad) y otra de Italia. Y es el elenco de la provincia de Módena que hace unos años se llevó a Nahuel Valentini.

Sassoulo mandará hoy a Central el correspondiente email con la oferta concreta. Según pudo averiguar este medio, será superior a la de Genoa, ya que están bien empapados en cuanto a la situación que tiene a Montoya como protagonista de este tema.

Es más, al igual que el grifo, los de la región de Emilia-Romaña cuentan con un cupo de extracomunitario en esta época del año, que a la vez no es frecuente que suceda. A esto hay que sumarle que tanto el propietario, presidente, director deportivo y entrenador (Eusebio Di Francesco) desean contar con el embajador de Machagai cuanto antes porque ahora ven potable la chance de sumarlo ante la indefinición de Genoa y el deseo de no cederlo a River.

Claro que los canallas también siguen afirmando que "la oferta de Boca sigue en pie. Ofreció 4 millones de dólares neto más el la mitad de la ficha de Zuqui. Y a la vez tenemos la chance de que Walter se quede hasta junio". El marco teórico puede ser tentador, pero lo concreto es que los xeneizes jamás llamaron al representante del jugador para ofrecerle un contrato. Quien sí llamó al volante fue el propio entrenador Guillermo Barros Schelotto para dejarle en claro que le gustaría contarlo cuando se reinicie el torneo.

Por lo tanto, y si bien la dirigencia canalla había pedido un plazo "de 48 o 72 para analizar y ver cuáles serán los pasos", la lógica indica que hoy puede ser un día determinante para saber dónde terminará jugando Montoya, que por el momento sólo hace trabajos físicos junto al plantel sin exigencia, porque no quieren exponerlo a ningún tipo de contacto para evitar cualquier dolor de cabeza.