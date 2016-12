Santa Fe: lo condenan a 15 años de prisión por explotar a una menor

Un hombre de 35 años identificado, como Elvio Rafael Suárez, fue condenado a 15 años de prisión en el marco de un juicio oral y público realizado en la ciudad de Santa Fe. A los 15 años por los delitos juzgados en el proceso: promoción y explotación de la prostitución, ambos doblemente agravados (por ser la víctima menor de edad y por violencia y por coacción), todo en concurso real, se le sumaron otros cuatro años.

La sentencia establece una unificación de la condena a 19 años por otra pena de cuatro años que pesaba sobre Suárez por el delito de tentativa de homicidio.

Ayer la sentencia fue informada por el tribunal integrado por los jueces Sergio Carraro, Héctor Candioti y el presidente del cuerpo Nicolás Falkenberg, quienes adelantaron que darán los fundamentos en el transcurso de la próxima semana.

Con la víctima

Los fiscales Carolina Parodi y Sergio Alvira manifestaron su satisfacción por la decisión de los magistrados.

"Los jueces decidieron otorgar la pena que habíamos solicitado desde la Fiscalía y con los mismos agravantes que habíamos pedido", remarcaron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"Se trató de un caso muy claro de violencia de género. Creemos que es una pena ejemplar, y esperamos que sirva para que otras víctimas se acerquen al MPA a denunciar sus padecimientos", indicó Parodi.

En tal sentido agregó que "muchas veces se escucha decir que la Justicia no brinda las respuestas que demanda la sociedad. Sin embargo, con este caso demostramos que no es así, porque no sólo se logró la condena del imputado, sino que además, todos los organismos del Estados que intervinieron brindaron contención y acompañamiento a la víctima desde que hizo la denuncia, su testimonio en cámara Gesell y hasta en el mismo desarrollo del juicio en el que pedimos que fuera a puertas cerradas para preservar su dignidad".

Los hechos.

Los delitos por los que se condenó a Suárez fueron cometidos entre fines de marzo y el 3 de mayo de 2014 en la ciudad de Santa Fe.

Bajo amenazas, el condenado obligaba a una menor que tenía 17 años a prostituirse todas las noches en una esquina céntrica de la ciudad, y el dinero que obtenía de la actividad sexual, era utilizado por él para su provecho exclusivo.