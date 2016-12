Sampaoli visitó al Pato Fontanet en la cárcel de Ezeiza

El DT del Sevilla, Jorge Sampaoli, y Patricio Fontanet estuvieron juntos en el penal de Ezeiza, donde el cantante de Don Osvaldo cumple su condena por Cromañón, y tuvieron una larga charla sobre fútbol. El entrenador se tatuó el nombre de la banda de su amigo en su brazo derecho.

Pasaron 12 años de la trágica noche del 30 de diciembre de 2004, en la cual 194 personas perdieron la vida en el boliche República de Cromañón, durante un recital de Callejeros, que en su momento lideraba Patricio Fontanet. El cantante cumplió su condena, estuvo libre y formó Don Osvaldo, pero otro dictamen hizo que volviera a la cárcel. Su amigo Jorge Sampaoli nunca dejó de visitarlo y hace pocos días estuvo presente en Ezeiza para charlar un rato de fútbol y mostrarle su nuevo tatuaje, con el nombre de su banda.

"La verdad es que su grandeza es tremenda. Cuando hablo con él, siempre saco muchas conclusiones", comentó el DT tras su visita. Y agregó: "Pato quiere cumplir y salir. Está pensando en la música, en los discos nuevos, en las letras. Son tipos que me quedan para siempre porque son conquistadores de masas y eso no tiene precio". Por otra parte, opinó sobre la realidad de su amigo tras las rejas. "El valor que tiene él se muestra en que la fortaleza que tiene arriba del escenario la tiene ahora en esta realidad injusta que le toca vivir. El no quiere que nadie le regale nada. No quiere ser distinto a los otros internos que están ahí", aseguró.

Sabida es la relación que tiene el DT con el músico, al que ya había visitado en algunas ocasiones. Por eso no llama la atención que haya aprovechado su estadía en Argentina para visitarlo.