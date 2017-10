Salud pública, clientelilsmo político y desigualdad, temas fuertes de discusión

El segundo eje temático del debate, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Social, evidenció las diferencias de enfoque que los partidos políticos que representan los candidatos tiene sobre cada uno de estos tópicos. Hubo, claro está, críticas a la administración de Mónica Fein, pero también a las de Mauricio Macri y de la expresidenta Cristina Fernández.

Roy López Molina criticó el plan "Basura Cero", porque no sólo fracaso sino que no sirvió para el fin que fue lanzado, "garantizar la sostenibilidad del medio ambiente", y adelantó que mandará una ordenanza para regular los "residuos áridos", que dejan las obras en construcción.

También calificó de "irresponsable" las críticas que deslizó Sukerman sobre las políticas que prepara el gobierno nacional, tras los comicios del 22 de octubre. "Quieren meterle miedo a los jubilados, que tanto abandono sufrieron en los últimos años", dijo el postulante a concejal del PRO.

debate00.jpeg





"Quiero llevarle tranquilidad a los usuarios y a los profesionales de la salud, nosotros vamos a defender con uñas y dientes a la salud de Rosario", enfatizó el candidato macrista.

Daniela León se lamentó de que "el sistema de salud no da respuesta a los nuevos problemas que tiene la ciudad", y explicó: "Tenemos enormes problemas en los barrios, sobre todo de las madres, porque si se les enferma un chico no lo pueden llevar a atender porque los centros de salud están cerrado".

Sobre las críticas cruzadas entre los candidatos kirchneristas y macristas dijo: "Mientras ellos se pelean vamos a hablar de la ciudad". Más allá de su ironía, señaló que "la política de saneamiento de la ciudad y ése es el motivo de los enormes problemas de salud que tenemos en la ciudad".

Leer más: Cruces picantes entre los candidatos a concejal en el debate previo a las elecciones





Eduardo Trasante, de Ciudad Futura, dijo que "la desigualdad y violencia son los principales problemas en los barrios de la ciudad", y añadió: "El sistema de salud fue lo mejor del socialismo, pero respondía a otra realidad. El problema de la droga cambió todo, el Estado se retiró de los barrios, solo quedaron los centros de salud y no alcanza".

"Todo lo que el Estado no da hoy lo dan los narcotraficantes", disparó el pastor Trasante, y añadió: "Los soldaditos no atienden un búnker por la plata, no, esto da prestigio social, algo que el Estado hoy no le da".

Por su parte, Roberto Sukerman dijo que su "preocupación está centrada en como el gobierno nacional está recortando derechos", y levantó un gráfico en el que mostró que "quince litros menos de leche por mes con la asignación universal por hijo". Y dijo que esto pasó por la inflación que generó la administración de Cambiemos.

asesores.jpg Los asesores de los candidatos siguieron atentamente las exposiciones.



"Roy no acompañó la ley de canabis medicinal o la de plus médico en la Cámara de Diputados provincial", ejemplificó Sukerman, sobre el trabajo legislativo del candidato del PRO, y añadió: "Nosotros nos vamos a oponer a la privatización de la salud pública que promueve el gobierno nacional".

Filamente, Pablo Javkin dijo que hoy en Rosario "ninguna mamá tiene miedo de que su hijo nazca en una maternidad pública, es más, atendemos 13 mil jubilados del Pami en nuestros centros de salud, no tenés ningún miedo si ante una emergencia tenés que ir al Heca, hoy 100 mil rosarinos retiran medicación crónica todos los días".

"Hoy con el Plan Abre vamos y buscamos a los chicos uno por uno para sacarlos de la economía del delito", destacó el candidato del Frente Progresista, y concluyó: "El gran desafío de esta ciudad es urbanizar los barrios, es lo que estamos haciendo en Cordón Ayacucho, abrir las calles, iluminar y dar seguridad".

Y mostrando fotos de la entrega de colchones y chapas que realizaron los candidatos del PRO dijo: "Esto es lo que no tiene que pasar más en derechos. No hay que promover asentimientos, hacer clientelismo".