"Salomón está imputado por ser amigo de los Cantero"

"¿Qué se le imputa a Salomón? Ser amigo. No hay ninguna prueba de que realice un aporte esencial al plan común de delinquir de esta banda", objetaron los abogados José Nanni y Marcelo Piercecchi, defensores de Mariano "Gordo" Salomón. Según ellos, su cliente fue imputado por ser compadre de Claudio "Pájaro" Cantero. Y dijeron que los implicados "están sometidos a procesos por quiénes son y no por lo que hicieron". Y cuestionaron la pesquisa al indicar que "el criterio de quién pertenecía y quién no a la banda dependía de forajidos que se hacían llamar policías".

La fiscal Iribarren contestó que las comunicaciones de Salomón con Machuca y su hermano Ariel Máximo "Guille" Cantero eran "diarias y cotidianas, lo que permite afirmar que tiene un vínculo con la banda".