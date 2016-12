Sala se desligó de un escrache a Morales

La líder de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, rechazó ayer que haya organizado una protesta en 2009 contra Gerardo Morales, acusó al gobernador jujeño de encarar "una persecución" en su contra y evaluó que "la molestia de él es que los negros" se pudieron "organizar", según dijo, sin depender de "ningún sector político" en esa provincia.

"No me pueden haber involucrado en algo que no hice. Hubiese estado al frente de la manifestación, porque siempre estuve adelante de todas las luchas", enfatizó Sala al rechazar vinculaciones con los hechos de los que se la acusa, en el marco de un juicio oral y público.

Al hablar ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, la dirigente detenida denunció "una persecución de ocho años" en su contra.

"Morales está indignado porque soy peronista y milito por la dignidad", aseguró Sala, quien dijo que "es mentira" que haya organizado un encuentro en su domicilio para organizar un escrache contra Morales.

Es en el marco de la causa que le inició como presunta instigadora de amenazas en 2009 el entonces senador nacional y ahora gobernador, a raíz de un escrache en el que le arrojaron huevos.