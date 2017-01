Sala: "No me juzga el Poder Judicial sino Gerardo Morales"

Desde el penal de Alto Comedero, en Jujuy, Milagro Sala mostró ayer "gran expectativa" por la visita de organismos internacionales en mayo próximo a la provincia y cargó contra el gobierno de Mauricio Macri por su detención, advirtiendo sobre la "contradicción" entre su caso y el del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, involucrado en un escándalo por supuestas coimas.

"Van a enarbolar el principio de inocencia de Arribas porque entre ellos se defienden, mientras que cuando le preguntan por mi situación hacen la vista gorda porque no tienen cara ni respuestas para dar", dijo Sala en una entrevista a una agencia periodística.

"La Constitución garantiza a todos los ciudadanos el principio de inocencia y ser sometidos a un juicio justo, con una serie de garantías. Pero yo no soy Arribas. Soy negra y colla", agregó.

La líder de la organización Túpac Amaru ratificó que "todo el dinero que manejó la organización fue legal" y que las condenas que recibió buscan "criminalizar la protesta social", al tiempo que reclamó la intervención de los tres poderes de la provincia.

"Está demostrado que no me esta juzgando un Poder Judicial independiente sino que lo esta haciendo en forma directa Gerardo Morales, que me condenó hace años sin ser miembro de la Justicia y sin juicio previo. Creo que se deberían intervenir los tres poderes y no lo digo por revanchismo sino porque es la única manera de no seguir dañando a la democracia", apuntó.Sobre la negativa del gobierno a dar cuenta del reclamo de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Cidh al gobierno nacional para que sea liberada, dijo: "Creo que Macri intenta hacerse el desentendido en una situación que sucede en Jujuy, y que como presidente debe hacerse cargo porque el país firmó pactos internacionales que hacen responsable al Estado frente a la violación de los derechos humanos, como está sucediendo en este caso".

Según Sala, "el presidente no puede desconocer que en Jujuy la Justicia responde directa y obsecuentemente a ellos (al gobierno de Morales), que son los responsables de mi arbitraria detención".

Interrogada sobre qué espera de la visita de los organismos internacionales en mayo, expresó: "Tengo mucha expectativa para analizar el caso argentino, porque no sólo se violan derechos humanos en Jujuy, también lo ha sufrido el pueblo Mapuche en Chubut y los trabajadores despedidos. Una cosa es lo que Macri y Morales puedan decir en los medios, y otra la realidad que se esta viviendo".

Milagro. Líder de la Túpac Amaru.