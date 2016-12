Rumbo a Tokio 2020

De la mano de dos ex atletas de alto rendimiento, otros seis que sueñan con estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pueden dormir tranquilos. Manuel Brunet (hockey), Nicolás Córdoba (gimnasia), Cecilia Carranza Saroli (vela), Yanina Martínez (atletismo paralímpico), Santiago Grassi (natación) y Rubén Rézola (canotaje) son el equipo elegido hacia "Tokio 2020", un programa de apoyo para deportistas de elite, inédito en Argentina, que pretende que ellos se dediquen sólo a entrenar, que es lo que mejor hacen y que el resto de ese grupo, encabezado por la ex Leona Ayelén Stepnik y el ex nadador Diego Degano, encuentren el apoyo necesario de sponsors y empresas que les permitan a los chicos caminar tranquilos hacia los próximos Juegos.