Rudo, rápido, y buena pegada

José es un futbolista que se inició como volante central, con muy buen recorrido, muy buena marca y bastante recuperador, hasta que apareció un entrenador que encontró en él virtudes para ser central jugando para Sportivo Luqueño. Lo puso en esa posición, comenzó a destacarse y llegó a jugar en primera división en ese club. Incluso fue uno de los pilares del equipo jugando Copa Sudamericana. Su mayor virtud es la rapidez que tiene para cortar la jugada hacia los dos costados a auxiliar a los laterales. Es diestro pero no tiene problemas de perfil y tiene una muy buena pegada, por eso se encargó siempre de los tiros libre en los clubes en los que jugó. Defensivamente cuenta con un muy bien juego aéreo. Es rudo en la marcar pero cuando tiene que salir jugando lo hace sin problemas porque tiene las condiciones técnicas necesarias. Es tiempista y eso le facilita las cosas a la hora de salir a los costados. Tiene carácter para liderar planteles. En Olimpia no llegó a tener tanto protagonismo como en Sportivo Luqueño porque adelante suyo tuvo jugadores emblemáticos, de selección. Acá en Paraguay tenemos cifradas muchas esperanzas en José y en algún momento desde la prensa se cuestionó porqué no había sido convocado para jugar en la selección.

Víctor Sostoa

Diario Ultima Hora (Asunción, Paraguay)