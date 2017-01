Rosario no cuenta con mapas que marquen las redes subterráneas de los servicios

Luego de dos fugas de gas ocurridas entresemana, una en Córdoba al 1600 y la restante en la zona de Cafferata y Amenábar, concejales de Rosario y diputados provinciales salieron a denunciar la inexistencia de mapas donde figuren las redes subterráneas de la ciudad.

Así, el concejal Diego Giuliano (Rosario Federal), le dijo a La Capital que "me sorprende, aunque no tanto, que el municipio no sepan dónde están los caños. En este momento no sabemos que´haya bajo tierra".

Por su parte, el diputado provincial Héctor Cavallero, destacó que "no podés gobernar si no conocés toda la ciudad, eso incluye al subsuelo", denunciando así la inexistencia de mapas subterráneos de los caños de gas.

Por su parte, el concejal radical Sebastián Chale destacó que "la realidad es que la ciudad no tiene un mapa general de redes subterráneas".

Sí, los representantes de diversos bloques del Concejo se pronunciaron, exigiendo que se sistematice la información sobre las redes subterráneas de los distintos servicios además de que se conozcan o elaboren protocolos de acción en caso de escapes de gas.

