Rock de acá en plan electroacústico

Tres cierra el año con un set electroacústico, para darle una nueva vuelta de tuerca a "Ahora", su disco debut, en un show que ofrecerá esta noche, a las 22, en Berlín (Pasaje Simeoni 1128). Santiago Pagura, cantante y guitarrista, dialogó con Escenario para contar los proyectos del power trío, que integra junto a Leandro Pagura, en bajo y Tobías Gómez, en batería.

—¿El formato electroacústico les da otra impronta a los temas de Tres?

—Totalmente, algunas veces lo hicimos cerca de las versiones originales y otras alejándonos tanto, que terminaron pareciendo canciones distintas. En el show intentaremos plasmar un balance de las dos facetas en un mismo set, algo que nunca hicimos hasta ahora.

—¿En qué bandas o autores se inspiraron para este grupo?

—A los tres nos gusta escuchar y tocar de todo, si bien la confluencia siempre está en el rock. Por mi parte, escuché mucho a Jeff Buckley y The New Regime, pero hay influencias que van desde The Police, que nos atrevimos a grabar una de sus canciones en el disco, hasta Incubus o Audioslave, Divididos, Spinetta o Cerati, y también locales como Fluido o Vudú.

—¿Qué balance hacen de su disco y qué proyectos tienen?

—Estamos súper contentos, superó todas nuestras expectativas. La idea es terminar de grabar un disco con las versiones acústicas de "Ahora" y presentar ambos formatos por todo el país, y trabajar en otro material de nuevas canciones.