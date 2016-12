La Pepona, aquel delantero que vistió las dos camisetas de los finalistas, ve como favorito al equipo del Chacho. "Saldrá a la cancha con más fiereza que el rival a jugar este partido", analizó

Conoce bien los rincones de cada club. Supo además aportarle su toque goleador en la década del 80 a ambos equipos. José Omar Reinaldi está radicado en Córdoba. Pero aceptó el ping pong con Ovación para vivir la previa de la final de la Copa Argentina que sostendrán canallas y millonarios en esta ciudad. "River no debe estar tranquilo por jugar con Central", analiza la Pepona antes de argumentar la frase. "Veo que el equipo del Chacho Coudet saldrá a la cancha con más fiereza que el rival para jugar esta final", exclamó sin titubear. "Se ve además que es más equilibrado, sobre todo a la hora del retroceso. Pero más allá de eso, no tengo dudas de que estarán los dos mejores que juegan en nuestro fútbol", apreció.

¿Qué representa para usted que jueguen una final dos equipos que supo defender en su época de jugador?

Más de lo que representa para mí, es para todos porque se presentarán los dos exponentes que mejor juegan en el fútbol argentino. Tienen excelentes jugadores, por lo tanto, quienes vayamos al estadio Mario Kempes esperamos ver un gran espectáculo.

¿Pero no le tira ninguno de los dos a la hora de elegir un favorito?

Pasé por los dos y viví cosas muy lindas, sea en Rosario como en Buenos Aires. Es difícil expresarme por quién tiraré, aunque de los dos, me tira más Central, sin dudas.

¿Qué recuerdo le quedó de su paso por Arroyito, allá en el Metropolitano del 83?

Tengo los mejores recuerdos porque la gente, compañeros y dirigentes me trataron muy bien en todo momento. Guardo grandes recuerdos y destaco muchas cosas del club. De hecho, cuando fui entrenador siempre llevé jugadores que pasaron o salieron de Central porque sé lo que pueden dar o cómo son. La verdad es que soy un agradecido porque me trataron de manera excelente siempre.

Pensar que compartió vestuario con un chico que luego se erigió en un ídolo del club como el Negro Palma.

Sí, el Negrito, un fenómeno. Era pibe en esa época. Terminó siendo un gran jugador además. Pero había varios que se destacaban o terminaron haciendo una buena carrera.

¿Sigue en contacto con alguno de sus ex compañeros?

Sí, cada tanto siempre hablamos con alguno. En el año que estuve había buen grupo. Estaban Scalise, Gerardo González, Killer, Cuffaro Russo, Balbis, el Gringo Sperandío, Chaparro. Uff, había muchos chicos. Estaba Di Leo también en ese grupo, que mirá ahora dónde está, siendo ayudante del Patón Bauza en la selección. Mi paso por el club fue muy importante desde lo personal.

¿Y cómo ve a River y a Central para esta final, donde pese a que remarcó que son ofensivos, también es cierto que en el fondo no son seguros?

Como espectador me gusta lo que hacen los dos. Juegan yendo al frente. Y eso le hace bien al fútbol argentino. Ojalá que en esta final hagan lo mismo. River no tiene mucha gente para marcar porque sus jugadores tienen otras características. Y Central también tiene lo suyo. Cuenta con un poder ofensivo importante. Entonces, eso es lo más lindo del fútbol. Además, en el mundo no hay muchos equipos equilibrados. El fútbol no es perfecto. Pero tiene grandes futbolistas.

¿El hecho de que River haya perdido el superclásico puede incidir a la hora de salir y jugar esta final?

Sí, porque influye y mucho una derrota en un clásico. Porque no es lo mismo venir ganador que perdedor de un derby. Lo psicológico es un factor tan importante en la actualidad como físico, técnico y táctico. A veces pasa a ser más importante la parte mental que deportiva.

¿Cree que un River-Boca es más difícil que un clásico rosarino?

Jugué el superclásico, Talleres-Belgrano y Central-Newell's. Y creeme que con la intensidad que se vive el clásico ahí, no viví en ningún otro lado. Son 15 días que te trabaja la cabeza. Siete días antes, y siete después. Por suerte además pude convertir y sentí lo que representa para el canalla eso.

¿Y qué puede decir de las dos finales que perdió Central, puede incidir ante River?

No, porque es otra cosa. Ahí sí digo que los jugadores saldrán hechos una fiera porque no querrán perder otra final. Incluso, creo que entrará con más fiereza Central que River a la cancha.

¿Lo ve bien parado entonces a Central?

Pasa que tiene muy buen poder ofensivo, y eso es muy importante. Central cuenta con chicos para jugar bien al fútbol. De mitad de cancha para adelante son recontra desequilibrantes. Y arriba hay dos nombres importantísimos (Ruben y Teo). River no debe estar tranquilo por jugar con Central. De hecho, es más equilibrado que el equipo de Gallardo. Tiene más orden, sobre todo en el retroceso.

¿Lo Celso sería la Pepona del 83?

Noo. No le ato ni los botines a ese chico. Juega bien ese pibe. Tiene una clase diferente. Se ve como se para, toca y siempre se las ingenia para recibir sin marcas. Me encanta como juega y es muy importante para Central.

¿Irá al Kempes?

Sí, se viene una final muy linda para estar ahí, en la cancha viendo a estos grandes equipos. Porque por la televisión no es lo mismo. Se pierden cosas. El verdadero fútbol se ve en un estadio.

¿Y para quién hinchará?

No soy hincha de ninguno, pero sin dudas me tira mucho más Central. Es imposible negarlo.