Reynaldo Sietecase se va de Vorterix

El periodista rosarino Reynaldo Sietecase lleva cinco años conduciendo "Guetap" en radio Vorterix. Sin embargo, el periodista admitió que se cansó de madrugar y decidió darle fin al ciclo que va de 6 a 9 AM.

"Estoy agotado. Durante cinco años me levanté a las cinco de la mañana y ya no puedo más", confesó Sietecase. El último programa en Vorterix será el 30 de diciembre, sin embargo, "Guetap" continuará en otro horario y otra emisora. Lo más probable es que desembarque en Radio con vos, de 13 a 17. "Me llevo a todo mi equipo..Y voy a hacer periodismo. Puedo hablar de cualquier tema, no sólo de política", sentenció.