Reunión con Montero para ir cerrando el tema

La dirigencia estará hoy cara a cara con quien, de no surgir imprevistos, será el nuevo DT canalla

La contratación de Paolo Montero como nuevo entrenador de Rosario Central empieza a transitar por caminos más seguros, amén de que hace ya una semana que en Arroyito se hablaba de que el uruguayo se iba a transformar en el sucesor de Eduardo Coudet. Una gran parte de la dirigencia canalla, al menos los nombres más representativos y de mayor peso en cuanto a decisiones, viajarán hoy a Buenos Aires, donde en horas de la tarde se reunirán con el ya ex DT de Colón. Montero también tiene previsto sentarse a escuchar a Independiente, pero lo hará sólo por respeto porque su intención es dirigir Central.

Si todo sale de acuerdo a lo previsto, de lo que surja en esa charla se estará más cerca de cerrar el círculo y ponerle punto final a la búsqueda del nuevo DT. No hay voces oficiales respecto a que Montero es quien más chances tiene, pero lo cierto es que los otros nombres que dieron vueltas hoy casi no aparecen en la agenda. Ni siquiera Gustavo Matosas, con quien entablaron un diálogo la semana pasada. Los vicepresidentes Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni y el secretario Rodolfo Di Pollina viajarán hoy a Buenos Aires. Y a ellos posiblemente se les sume algún integrante de la tesorería (puede ser el tesorero Roberto Fattal Jaef o el protesorero Juan Cruz Rodríguez). Y este último detalle no es para nada menor. Se sabe, los responsables de la tesorería suelen participar cuando las charlas ya están avanzadas y el acuerdo está próximo a concretarse. Por eso esa "primera charla formal" de la que hablan en Arroyito puede resultar clave.

En esta historia el gran paso lo dio el propio Montero, cuando decidió ponerle fin a su vínculo contractual con Colón (vencía en junio de 2017) en medio de las informaciones que ya había sobre su posible arribo a Central. Es que antes de que eso sucediera distintas fuentes coincidieron en que el uruguayo se iba a juntar hoy con los dirigentes de Colón para rescindir el contrato. Pero su representante Daniel Luzzi, por decisión de Montero, fue el encargado de adelantar los tiempos. Por eso se dio la reunión con el presidente sabalero José Vignatti para confirmarle que Paolo iba a dejar Colón.

Eso fue lo que allanó decididamente el camino para que la dirigencia canalla avanzara sin las presiones lógicas que ya había empezado a sentir por el hecho de apuntar a un DT con contrato vigente. Hasta ahí ya había existido un contacto con Luzzi, pero también un panorama pormenorizado del proyecto futbolístico que Montero estaba dispuesto a llevar a cabo. Fue uno de los que mejor impresión causó entre los dirigentes auriazules y lo que hizo que el uruguayo siempre corriera un paso adelante del resto. En el medio también hubo interés o acercamiento con Eduardo Domínguez, Diego Cocca (arregló en Racing), Jorge Almirón, Facundo Sava, Sebastián Méndez y Ariel Holan. La intención de la dirigencia canalla siempre fue tener entre hoy y mañana al sucesor del Chacho. Y que la reunión de esta tarde con Montero sea la única prevista es un claro indicador. Además, en el cónclave estarán presentes los principales referentes de la comisión directiva. Por eso, de no mediar imprevistos, hoy puede quedar sellado el acuerdo con Montero, el que ya hace días se viene dando como seguro. También es un secreto a voces que el contrato será por un año, ya que consideran que no tiene sentido hablar de un vínculo más extenso.